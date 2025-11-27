El PP pedirá en el Pleno un alojamiento alternativo permanente para las personas sin hogar en San Fernando

Concentración llevada a cabo esta semana en la plaza del Rey tras la muerte de una persona sin hogar.

La concejala del PP de San Fernando, Carmen Roa, ha pedido al Gobierno municipal que cumpla de una vez el acuerdo plenario de 2020 y ponga en marcha un alojamiento alternativo permanente, "un recurso imprescindible para garantizar una atención digna, continua y real a las personas sin hogar de San Fernando".

Roa ha recordado que dicho centro fue aprobado por unanimidad en septiembre de 2020, tras años de peticiones de entidades sociales y colectivos especializados. La finalidad era clara: ofrecer un espacio estable donde cubrir necesidades básicas, recibir atención psicosanitaria, acompañamiento social y apoyo para iniciar procesos de estabilidad, recuperación e inserción.

"Han pasado casi cinco años y lo único que ha demostrado el gobierno local es una falta absoluta de voluntad política", ha señalado la edil popular, que llevará el tema al Pleno que se celebra este viernes en forma de moción.

La concejala ha subrayado que "mientras el gobierno de Cavada prioriza campañas de imagen y eventos propagandísticos, las personas sin hogar continúan pasando inviernos sin recursos suficientes, con dispositivos saturados y sin alternativas habitacionales reales". "La ciudad necesita soluciones estructurales, no excusas. Y el alojamiento alternativo permanente es una de ellas", afirma Roa.

Desde el Partido Popular se recuerda "que existen herramientas jurídicas y financieras que permitirían haber impulsado ya este recurso, un compromiso asumido incluso por el propio PSOE en su acuerdo de investidura de 2019 y reiterado en el Pleno de 2020".

El PP solicita que el Ayuntamiento de San Fernando actúe con urgencia y que el diseño y funcionamiento del alojamiento alternativo permanente se elaboren escuchando a las asociaciones que trabajan directamente con las personas sin hogar. Asimismo, reclama que se garantice el alojamiento estable hasta que cada usuario disponga de una alternativa habitacional, con criterios de mínima exigencia y espacios adecuados para el cuidado de pertenencias y acceso con animales.

"El gobierno municipal tiene la obligación moral y legal de atender a quienes peor lo están pasando. No basta con discursos. Hace falta acción, y hace falta ya", concluye Carmen Roa.