Los colectivos vinculados al sinhogarismo exigen medidas para evitar nuevas muertes en San Fernando

Se llamaba Pepita, era una persona sin hogar y ayer hizo dos semanas que falleció en la calle. Ella sufría del corazón y no pudo acceder esa noche a una de las plazas que el albergue Federico Ozanam tiene reservadas para mujeres. Su muerte llevó a la plataforma que reúne a la Asociación Personas sin Hogar con Derechos (Pesho-d), Calor en la Noche y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) a convocar una concentración que fue secundada este lunes por un centenar de personas en la plaza del Rey.

Un acto cuyo principal objetivo era reivindicar que las distintas administraciones, empezando por el Ayuntamiento, dedicasen más recursos para atender a las personas sin hogar. Entre los presentes se encontraba Manuel, la pareja de Pepita, que roto de dolor apenas pudo dedicar unas palabras a aquellos que le están apoyando en estos momentos tan difíciles. Durante esta concentración, la plataforma dio lectura a un manifiesto al que prestaron sus voces la presidenta de Pesho-d, Mila Fernández, y Marisol Gómez por parte de Apdha.

La plataforma insistió en la necesidad de priorizar los gastos por parte de las administraciones para asegurar, como mínimo, los alojamientos alternativos para atender a las personas sin hogar, tal y como se hizo en pandemia y se hace en situaciones de emergencia. “Es un mínimo al que no estamos dispuestos a renunciar. La calle no es un lugar para vivir, ni para morir”, aclaran estos colectivos, que recuerdan que el sinhogarismo afecta a unas 60 personas en San Fernando.

Esta plataforma adelantó que, de ahora en adelante, los colectivos que la integran conmemorarán cada 10 de noviembre, fecha en la que Pepita murió, el Día de las Personas sin Hogar en San Fernando.