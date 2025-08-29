La playa de Camposoto vuelve a abrirse al baño tras tres días con bandera roja en San Fernando

La playa de Camposoto -en San Fernando- ha vuelto a abrir al baño este viernes tras tres días con bandera roja a causa del fuerte oleaje y las corrientes de resaca desencadenadas como consecuencia de la tormenta tropical Erin y de las mareas vivas de agosto. Una situación que ha obligado a mantener la prohibición del baño en prácticamente todo el litoral gaditano durante la última semana de agosto, el mes clave de la temporada estival.

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado este mediodía de que la playa isleña ha vuelto a abrirse al baño, eso sí, advierte a los usuarios de la necesidad de extremar la precaución a la hora de meterse en el agua con la bandera amarilla, que se ha izado nada más iniciarse los servicios de vigilancia y salvamento en esta jornada.

Camposoto, de esta forma, empieza a recuperar la normalidad para afrontar el último fin de semana de agosto. Previsiblemente, con la llegada de septiembre -y a pesar de que la temporada se mantiene hasta mediados de mes- la afluencia de bañistas empezará a descender.

Según la información divulgada por el Consistorio isleño, la bajamar está prevista a las 13.18 horas y la pleamar a las 19.41 horas.

La bandera roja, que indica prohibición explícita del baño, se izó en la playa de Camposoto en la jornada del pasado martes y ha estado vigente hasta este viernes. Se insiste, en todo caso, en la precaución con la bandera amarilla.