Chiclana: La Barrosa vuelve a estar abierta al baño

La playa de La Barrosa vuelve hoy a estar abierta al baño, después de tres días en los que ondeó la bandera roja en el litoral, debido al mar de fondo reinante en la zona. Hoy será la bandera amarilla la que predomine, permitiendo así que las personas usuarias puedan volver al agua.

“Nuestra playa de nuevo está apta para el baño, tras ese mar de fondo que hacía que no fuese segura para los bañistas”, señaló la delegada municipal de Playas, Ana González, quien anunció que será la bandera amarilla la que predomine durante toda la jornada en La Barrosa.

Además, la edil pidió “la normal precaución, puesto que esta bandera así lo indica”. También incidió en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo y salvamento, “que siempre están velando por la seguridad de las personas”.

Por último, Ana González quiso agradecer la gran labor realizada por Cruz Roja, Policía Local y Protección Civil en estos tres días de bandera roja en La Barrosa, “porque la intervención de los agentes, técnicos y voluntariado ha sido fundamental en las actuaciones en las que se ha requerido su presencia”.