Una familia con un bebé queda atrapada en una cala de La Barrosa por el mar de fondo

Policía Local de Chiclana y miembros de la Cruz Roja rescataron ayer a una familia, formada por cuatro mujeres y un bebé de aproximadamente año y medio de edad, que se quedaron atrapadas en una pequeña cala que se forma en La Barrosa, entre la Primera Pista y Sancti Petri, como consecuencia del mar de fondo, que obligó a colocar la bandera roja en buena parte del litoral.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas, tal y como relata el coordinador de Cruz Roja en Chiclana, José Antonio Santana, cuando estas personas, que habían accedido desde un mirador hasta la playa, llamaron al 112 para comunicar los hechos. Hasta este lugar, se trasladaron un oficial y un agente de policía, quienes bajaron al acantilado para evaluar la situación.

De inmediato, rescataron al pequeño, para posteriormente, organizar una cadena humana, formada por policías y voluntarios de la organización, que se encargó de liberar a las cuatro mujeres. Allí mismo fueron atendidas por personal de Cruz Roja, sin que tuviera que intervenir otro tipo de asistencia sanitaria.

Además de este suceso, en Chiclana, durante el día de ayer tuvieron lugar otros ocho incidentes, que fueron realmente graves, según relata José Antonio Santana. “Salvamos algunas personas in extremis, cuando estaban agotadas y a punto de ahogarse”, señaló.

Cabe destacar que, ante las circunstancias especiales que se vivieron ayer, el servicio se vio ampliado hasta el medio centenar de efectivos. Para el día de hoy, asegura que en principio habrá bandera roja, que prohíbe el baño en toda la zona, y se mantendrá el dispositivo de salvamento.

Cabe apuntar que este fenómeno es muy peligroso para los bañistas, se caracteriza por un oleaje prolongado y uniforme donde hay que tener especial cuidado con las resacas y corrientes que pueden arrastrar hacia el fondo.