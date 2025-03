La Plataforma por el Hospital de San Carlos traslada su inquietud a la alcaldesa de San Fernando

San Fernando/Diversos colectivos integrados en la Plataforma por el Hospital de San Carlos han mantenido un encuentro en el Ayuntamiento con la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, para trasladarle su inquietud por la situación del Hospital de San Carlos. De esta forma, en esta reunión han estado representadas la Asociación Cultural Gitana de San Fernando, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, la Federación de Asociaciones de Vecinos Esteros y Salinas y Marea Blanca de la Isla.

La plataforma ha expresado a la regidora su malestar por “la desinformación existente, la falta de participación, la opacidad y la falta de transparencia de la Junta de Andalucía con respecto a la gestión de San Carlos”. “Es imposible ser atendidos por la dirección del Puerta del Mar. No se está reuniendo el órgano de participación, y los colectivos aquí presentes pueden atestiguar de su empeño por mantener algún contacto con la administración sanitaria sin éxito”, detalla esta agrupación.

“Aunque se nos esté diciendo desde los poderes públicos de la Junta de Andalucía y sus cargos orgánicos que San Carlos tiene sus plantas dotadas y en funcionamiento desde el sótano hasta la planta 12, y por tanto abiertas de forma parcial o total, esto no es cierto. Cualquiera puede subir a la planta 12 e ir bajando planta por planta para comprobarlo. Nos dicen también que hay tres plantas de hospitalización en servicio y no nos salen las cuentas porque lo que vemos son dos, la 7 y la 9, y con 22 camas cada una de ellas no pueden sumar más de 44 pacientes. Puede que añadan a esa suma la planta de neurorehabilitación. En esta planta por sus características no se pueden superar la cifra de 11 pacientes para pernoctar, ya que sólo se dispone de un ala de la planta con este fin, pero en todo caso no contiene hospitalización al uso y nunca ha sido contabilizada a esos efectos”, explica la plataforma.

Durante la reunión este grupo ha solicitado a la alcaldesa que le facilite el contacto con colectivos que puedan sumarse a su reivindicación para que San Carlos crezca como hospital.