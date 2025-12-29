Otro objetivo de 2026: adjudicar y dar comienzo a las obras del nuevo estadio de fútbol en Bahía Sur

Si 2025 comenzó a la espera de la colocación de la primera piedra de las obras del nuevo estadio de fútbol previsto en Bahía Sur, la llegada de 2026 no será desde luego muy diferente. El nuevo año va a arrancar también con el mismo proyecto sobre la mesa y asumiendo otra vez cierto protagonismo –lo cual es perfectamente normal dada la millonaria inversión que implica– tras publicarse la semana pasada su tercera licitación, que llega tras 12 meses de sonados reveses y contratiempos.

Pocos proyectos han pasado por semejante trance. Y mucho menos de este calibre. El frustrado comienzo de los trabajos en el pasado mes de enero al dar marcha atrás la UTE adjudicataria –después de que, apenas unos días antes, hubiese colocado incluso los carteles de la obra en el campo de juego, una imagen que corrió por las redes como símbolo de su inminente inicio– llevó finalmente a declarar desierto el primer proceso de licitación y a revisar el presupuesto, que se había quedado corto ante la enésima subida de los costes.

Hubo que esperar hasta octubre para la segunda licitación, que tuvo también que anularse al detectar uno de los licitadores "errores sustanciales" que invalidaban todo el proceso al incluir una versión desactualizada del proyecto, lo que comprometía sus garantías. Así que hubo que volver a empezar de nuevo.

2025 ha sido por tanto una particular travesía en el desierto para el proyecto del estadio, demandado por la afición azulina desde hace largo tiempo y considerado como una de las actuaciones clave del mandato, que además el gobierno municipal no ha dudado en continuar a pesar de la crisis del club azulino del pasado verano que llevó a su disolución y posterior refundación.

Aunque en la recta final del año se ha conseguido impulsar los trámites y afrontar la llegada de 2026 con la tercera licitación ya en marcha con un presupuesto de 14.110.641,23 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El plazo necesariamente posterga ya la terminación del estadio al próximo mandato. Las obras no estarán terminadas antes de mayo de 2027. El reto, ahora, es resolver la adjudicación en los próximos meses y dar comienzo a los trabajos a lo largo de 2026 y así, al menos, llegar a las elecciones con las obras comprometidas en marcha.

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de enero. En la plataforma de contratación figura ya una convocatoria de la mesa de contratación –para la apertura de las ofertas económicas– para el próximo 16 de febrero. Tendrán necesariamente que pasar varios meses hasta que se pueda formalizar el contrato y arrancar a continuación los trabajos.

La licitación se ha afrontado tras aprobarse también la semana pasada en la Junta de Gobierno Local el correspondiente expediente de contratación, una vez realizados de nuevo todos los trámites.