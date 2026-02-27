Nueva protesta sindical de la Policía Local en el Pleno de San Fernando

Una vez mas, los sindicatos policiales SIPAN y SPLI-UPLB Andalucía se han manifestado este viernes ante el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando para poner de manifiesto sus reivindicaciones: la aplicación de los fondos adidicionales 2018-2019 previstos para la mejora del empleo público, sin abonarse desde 2022, la ausencia de un servicio de prevención de riesgos laborales desde hace dos años, el freno a la tramitación de los premios de jubilación a pesar del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación con los representantes sindicales, la obsolescencia de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) así como la creciente disminución de la plantilla municipal al no cubrirse las vacantes -situación que llega a ser insostenible ya en algunos servicios- son algunas de las principales reivindicaciones de los trabajadores municipales.

En las ultimas semanas -reconoce los sindicatos- "ha habido un acercamiento a nivel de representación de todos los empleados públicos con referencia a la carrera horizontal, premios a la jubilación y ofertas de empleo por parte de la delegación de Recursos Humanos". El delegado responsable, el concejal Jesús López, "se ha preocupado por el tema de no tener aún la empresa de Prevención de Riesgos Laborales para controlar y vigilar la salud de sus empleados, aunque se ha comprometido a tener próximamente resuelto el problema de la plica de contratación".

Los sindicatos policiales señalan, no obstante, que el conflicto "sigue" porque "no ha habido tan siquiera una negociación en base al acuerdo de mejoras del calendario laboral de la Policía Local, la segunda actividad, la revisión de puestos de trabajo -ya que han realizado modificaciones en mandos con la productividad por dedicación, que es parte según informes técnicos del puesto de trabajo- mermando las horas extraordinarias para eventos, sustituciones y licencias según acuerdo plenario y limitando a los policías a poder coger incluso días de asuntos propios".

Protestas de los sindicatos de la Policía Local en el Pleno de San Fernando

Aseguran tanto SPLI como SIPAN que la delegación de Policía Local "sigue obviando toda mejora del cuerpo tanto a nivel del personal como a nivel material no realizando ningún tipo de actuación en los últimos tres años para solucionar la problemática de plantilla -en cuanto al numero efectivos que solo son 88 en total aunque están presupuestadas 122 plazas de policía- el envejecimiento con la segunda actividad y las adaptaciones de puesto de trabajo según ley".

Hablan también de patrullas "envejecidos y muy usados, falta de vestuario, falta de material, falta de formación, falta de prácticas de tiro", lo que en opinión de los sindicatos policiales supone un grave agravio de la plantilla de San Fernando con el resto de plantillas "que ya gozan de dichas necesidades para el desempeño de su puesto de trabajo que no nos olvidemos que es una profesión de riesgo por el esfuerzo físico y psicológico que supone la profesión de policía".

"Lo que también ha colmado la moralidad de los agentes ha sido una baremación para acceso a los puestos en la Policía Local de forma injusta, parcial y subjetiva no siguiendo el régimen de los principios de igualdad, mérito y capacidad", denuncian. Además, señalan, "se supone que se iba a negociar un reglamento modernizado de la Policía Local de San Fernando en unión de un sistema de condecoraciones y méritos en el cuerpo" pero se sigue "muy lejos de la realidad funcional" y "no se ha realizado ningún tipo de acercamiento por parte del político".

Tampoco -continúan- "existe información sobre el vestuario en referencia a la aprobación del sistema de puntos aprobado por pleno en su modificación para así tener un equipamiento y vestuario más moderno y funcional".

"Ante tanta falta de transparencia y efectividad para la resolución de los problemas se llegó a pedir la dimisión de la delegada de Policía Local, que a día de hoy sigue en la dejación de las competencias, y sin embargo sigue recayendo el peso y las presiones en los policías locales que están en la calle", exponen.