La noche en la que San Fernando cantó con India Martínez

Baja el telón de agosto, que es el gran mes de las vaciones de verano. Pero a Bahía Sound, el ciclo de conciertos estivales de San Fernando que patrocina su Ayuntamiento, le quedan todavía unas cuantas noches de música por vivir en torno a la piscina de su beach club. Eso sí, las envidiables puestas de sol que acompañan cada cita en este enclave privilegiado del litoral isleño se adelantan ya a medida que se acerca el final de la temporada. Se va notando el final. Y en la noche del sábado, el festival quiso despedirse de agosto a lo grande, con uno de los conciertos más señalados de la programación: el de India Martínez.

La cordobesa, inmersa en una agotadora gira, había estado ya en La Isla en el verano de 2023 con Nuestro Mundo Tour. Aunque esta vez aterrizó en la ciudad con las rancheras de su nuevo disco Aguachile -que ha grabado este mismo año entre México, Miami y España- para dejarse llevar después por los caminos del flamenco y las baladas pop y rescatar de la mano de un público entregado los temas de su repertorio más conocido, que todos esperaban.

Potente, versátil e inagotable, India Martínez -a la que le preguntaron con gracia por qué no se había traído San Fernando a Will Smith, con el que recientemente compartió un dueto único en un festival en Almería- lo dio todo en un directo de primera durante más de hora y media en el que puso de manifiesto su enorme talento musical y, sobre todo, su capacidad para crear un estilo propio empapándose de distintas fuentes a uno y otro lado del Atlántico.

India Martínez, en Bahía Sound, en San Fernando / German Mesa

El público, en todo caso, como suele pasar en todas sus actuaciones, compartió con la artista el protagonismo del concierto. Eso que suele decirse de que es una de las cantantes del panorama musical español que más aprecia y tiene en cuenta a sus fans no es mero marketing, como se puso de manifiesto. En todo momento, desde los primeros temas hasta el broche final del concierto, tuvo muy presentes a sus seguidores, a los que hizo partícipes del show con constantes guiños, alusiones y mensajes con los que devolvía el cariño y los aplausos recibidos. Conversó con ellos, se entretuvo en leer todas las pancartas del público hasta donde le llegaba la vista y -cómo no- subió a no solo a uno sino a media docena de fans al escenario para cantar con ellos el tema 90 minutos poco antes de despedirse del auditorio.

También, la artista bajo al foso para saludar a diestro y siniestro mientras entonaba la letra de Vencer al amor. Y con dos pequeñas seguidoras -con una de las cuales subió incluso en sus brazos al escenario- brindó la cordobesa el broche final del concierto a los sones de Aguasanta y cantando "si la vida te da limones, tú ponle tequila y sal; y si la vida te da la espalda, plántale cara una vez más".

Así que sí, verdaderamente, el público tuvo un papel de lo más activo en este espectáculo que arrancó -con cierta demora- a los sones de la clásica ranchera Se me olvidó otra vez que en su día hiciera popular el magnífico Juan Gabriel. El tema sirvió para introducir las canciones de su último disco que pudieron escuchars en esta velada, como Castigo o Como una bala, la rachera por bulerías que prácticamente viene a resumir en qué consiste la última propuesta discográfica de la cantante. Con Borrachita perdía, otro de los singles de Aguachile, la artista lanzó incluso un simpático guiño al camarero Cristián Ventura, conocido por ese viral 'con permiso, buenas tardes' que se recreó también en el escenario.

Aunque de ahí, sin olvidarse de temas como 5 sentíos o Corazón hambriento, el repertorio pasó a temas como La gitana, Tipo tú, Loco o Si ella supiera, canciones que no podían faltar en este concierto. Con la chiclanera Claudia Lachispa compartió también un tema de sus comienzos, Sobrelleve, en uno de los momentos más íntimos que deparó la velada con la que Bahía Sound -y La Isla- echaron el telón de un agosto irrepetible.