Noche extra de Halloween en San Fernando

No estuvo la cosa al nivel de paroxismo del viernes 31, que es el día grande de la función. Fue más tranquilo, aunque igualmente se vio gente -mucha- por todos los focos halloweeneros del centro de San Fernando, ya saben, la Alameda, el Parque, la plaza del Rey... Allí donde los monstruos campan a sus anchas. En estos días, se entiende.

La jornada del sábado revalidaba la apuesta de la noche anterior con las propuestas que desde el Ayuntamiento de San Fernando se habían ideado para la ocasión: el Museo Viviente de los Monstruos en la Alameda, el Cine del Terror o el Halloween Kids para los más pequeños de la casa en el parque Almirante Laulhé... Todos ellos volvieron a abrir sus puertas a media tarde para seguir recibiendo visitas que ambientaron el centro de la localidad. En el viejo cine Alameda, que hacía valer su condición de cine abandonado, se proyectaron los cortos del concurso '90 segundos de terror', otra de las iniciativas que acompaña la versión isleña de esta fiesta importada.

Pero la gran apuesta de la velada era en espectáculo Candelight Halloween, que llenó de velas encendidas el atrio del Consistorio mientras un quintento de cuerda interpretaba diversas piezas musicales. Hay que reconocer que la puesta en escena -una de las novedades que se recogían este año en la programación- brindó una impactante imagen, con el telón de fondo que brindaba la fachada principal del monumento. Y congregó en la plaza del Rey a un nutrido público que acudió a la llamada de la orquestada escenificación.

Por la calle, otra vez mucho niño -y no tan niño- disfrazados. Algunos con más arte, otros siquiera con una careta y un poco de maquillaje. Cierto que no se vieron tantos como en la noche del viernes, pero aún así, la dosis extra de Halloween que se regalaba San Fernando en la noche del sábado, aprovechando el tirón del fin de semana para seguir siendo escaparate del terror en la provincia, funcionó en la calle, que volvió a verse bastante animada. Y en la Alameda, donde el Museo Viviente de Monstruos, se mantuvo durante toda la tarde-noche una larga cola de personas -padres y madres con sus retoños disfrazados- haciendo su espera para acceder a la puesta en escena y pasar un poquito de miedo.

Y también el Parque, donde se celebraba la Noche de las Calabazas -concurso includo- tuvo su ambiente tirando del público más familiar.

Halloween sigue este domingo con las actividades del mercadillo 'Noche de Brujas' en el parque Almirante Laulhé, aunque las principales propuestas han echado el cierre ya. Y lo han hecho -otra vez- con el éxito del público que, sobre todo en la noche del viernes, se echó a la calle en masa. El público es sabio, dicen...