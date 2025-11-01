San Fernando, donde Halloween encuentra su hogar

El Museo Viviente de los Monstruos generó largas colas en el entorno de la alameda durante el fin de semana.

No hay lugar a dudas. Las abarrotadas calles y las larguísimas colas que se forman este fin de semana en torno a las principales actividades de la programación elaborada por el Ayuntamiento son la mejor prueba del algodón de que Halloween sigue encontrando su hogar en La Isla. San Fernando permanece imbatible como capital provincial de Halloween. Un título que la ciudad se gana a pulso cada año.

Mención aparte merece la capacidad que tiene este evento para dinamizar el comercio y la hostelería locales durante los días en los que tiene lugar. Cada vez son más las personas que llegan de otras localidades con esta fiesta por reclamo y eso también se notaba en la dificultad para encontrar una mesa libre en las terrazas de los bares y restaurantes del centro de la ciudad.

Es cierto que estaba en la calle el comentario de que, en esta ocasión, la decoración era menos espectacular y llamativa que en ediciones anteriores, que algunos espacios lucían algo desangelados y que los tentáculos de la fachada del Ayuntamiento a lo H.P. Lovecraft eran más discretos de lo esperado. Pero también es verdad que el nivel de detalle seguía siendo alto y más que suficiente para satisfacer a los muchos isleños y visitantes que se dieron cita para disfrutar de esta fiesta.

Además, el equipo de gobierno liderado por Patricia Cavada siguió fiel a su fórmula para hacer del Halloween isleño un rotundo éxito: renunciar a grandes sustos y sobresaltos y apostar por actividades de corte familiar para garantizar el disfrute de grandes y pequeños.

El Monstruo de Frankenstein, interactuando con una familia. / Jesús Marín

Museo Viviente de los Monstruos

La alameda Moreno de Guerra ha sido conquistada este fin de semana por todo tipo de terroríficas criaturas que invitaban a los más valientes a visitar su morada: el Museo Viviente de los Monstruos. Allí se reparten en distintos espacios tematizados diversos personajes conocidos por todos gracias al cine y la literatura: el Conde Drácula, el Monstruo de Frankenstein, el Hombre Lobo, la Momia y Medusa. Los anfitriones de este museo van interactuando con aquellos que participan en el recorrido mientras son guiados por unos tenebrosos monjes.

Algunos rincones están especialmente conseguidos. Entre ellos la zona del Monstruo de Frankenstein, que cuenta una silla eléctrica que le proporciona la energía necesaria para vivir, y una luna llena que preside, entre aullidos, la transformación del licántropo más popular. También llama la atención la detallada caracterización de Medusa, con sus serpientes por cabellos.

Además, la alameda se ha vestido para la ocasión de siniestras maneras, con elementos como humo, iluminación roja, efectos sonoros, cadáveres colgando del templete, una trampilla con gente intentando escapar del inframundo, cabezas humanas clavadas en picas o criaturas y experimentos guardados en tarros de formol.

Son muchos los que esperan pacientemente para cruzar el espectacular portal iluminado de este museo viviente. De hecho, las grandes colas que se formaban fácilmente iban alcanzando el viernes la altura del colegio La Salle.

Los acomodadores del Cine del Terror provocaron numerosos sustos entre los espectadores. / Jesús Marín

El Cine del Terror

También había interés por ver como se integraba el antiguo Cine Alameda en este programa de actividades. Este espacio debutaba en Halloween reconvertido en el Cine del Terror. Y la expectación era alta. Sin ir más lejos, las más de 300 invitaciones para las sesiones del viernes se agotaron minutos antes de que el primer grupo de la jornada entrara.

En el recibidor y en la sala a los osados participantes les esperan unos acomodadores zombies que les acompañan a una inquietante proyección. Los espectadores intentan mantener el tipo ante un metraje de media hora que incluye escenas seleccionadas de diversas películas de terror, entre ellas El Resplandor, esa obra maestra en la Stanley Kubrick adaptaba a Stephen King; la moderna versión de Robert Eggers de Nosferatu; o la escalofriante Nosotros, de Jordan Peele.

Diversos cambios de volumen acentúan los sustos de las secuencias y además los acomodadores van recorriendo la sala para salir de los rincones más inesperados y asustar a los espectadores con sonido y alaridos guturales.

Esta propuesta inmersiva es la más intensa de la programación. De hecho, la organización recomienda que no participasen en ella menores de 12 años.

Los más pequeños, protagonistas del ‘Halloween Kids’. / Jesús Marín

Halloween Kids

Los niños y niñas han conquistado este fin de semana el Parque Almirante Laulhé, que acogió la iniciativa ‘Halloween Kids’. La propuesta de carácter más infantil de entre la programación de este Halloween. Allí los más pequeños de la casa pueden encontrase con un pequeño hotel terrorífico, con cementerio, en el que saludar a vampiros, licántropos y demás criaturas maléficas entre calabazas iluminadas.

Si bien lo modesto de esta propuesta se ve engullido por la zona de atracciones mecánicas que funcionan en el parque durante estos días. La oferta es amplia: desde unos coches de choque a una olla, pasando por un carrusel o un tren de la bruja, además de camas elásticas y varios juegos de destreza. De hecho, entre luces de neón y sonidos, el aspecto del parque Almirante Laulhé desde fuera se asemeja más a una pequeña calle del infierno, más propia de una feria que de Halloween. Aún así, se cumplió con creces el objetivo y muchas familias visitan el parque para disfrutar de estas propuestas y del Mercadillo de Brujas.

La plaza del Rey, repleta de público durante el espectáculo ‘Halloween, el musical familiar’. / Jesús Marín

Plaza del Rey

Por su parte, la plaza del Rey revalida una vez más su papel como escenario principal de los eventos y fiestas de La Isla. Sólo hay que ver como lució el viernes, totalmente llena de público, durante el espectáculo ‘Halloween, el musical familiar’. Muchos hosteleros del entorno se sumaron a la fiesta, decorando sus locales y disfrazando a los miembros de sus equipo de trabajo.

En definitiva, todo ha salido a pedir de boca y San Fernando puede volver a presumir de un Halloween de referencia. Una misión cumplida con nota que nos anima a pensar en cuales serán los planes del Ayuntamiento para tratar de superarse el próximo año.