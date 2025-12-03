Montiel de Arnáiz presenta este jueves en San Fernando su séptimo libro, una antología de relatos titulada 'Milagros selectos'

El escritor isleño Enrique Montiel de Arnáiz vuelve a la librerías con un nuevo libro: una peculiar antología de relatos que llega bajo el nombre de Milagros selectos y que se presentará este jueves 4 de diciembre en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León a partir de las 19.00 horas.

Se trata de un prometedor compendio de diez historias entrelazadas por su carácter mágico o milagroso.

Este es el séptimo libro que publica Montiel de Arnáiz, autor también de obras como Bulerías nazis, A la velocidad de la noche o Juicio letal, además de articulista de opinión de Diario de Cádiz.

Milagros selectos brinda un decálogo de cuentos, muchos de ellos basados en historias reales, en el que vuelve el Montiel de Arnáiz más literario y chispeante. Humor, ironía, brillantez y finales genialmente inesperados son esos 'milagros selectos' utilizados por el autor gaditano en su tercer libro de relatos. Amor y odio durante el rodaje en Madrid de una película de John Wayne y Rita Hayworth; la noche más gélida y calurosa que se ha pasado en un hospital; el primer crimen confeso del mayor asesino en serie de la historia de España; ¿gafe o inmortal? La eterna pregunta que se hace la gente sobre el superviviente de tres atentados del ISIS; una anciana invidente va al cine a ver Zatoichi, la película sobre un samurai ciego; una mujer despechada se toma la justicia por su mano tras la masacre del Charlie Hebdó; un marido envía postales a su esposa desde los lugares a donde siempre quiso ir y nunca la llevó; el Rubio Nicola metió el gol más pasional y romántico del Calcio; una joven dejada en el altar el día antes de su boda busca un abogado que le proporcione justicia (o venganza); ¿desvelará el ilusionista David Copperfield su más famoso truco para ganar un juicio millonario