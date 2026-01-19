Minuto de silencio en San Fernando por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

A las numerosas muestras de condolencia por las víctimas que deja el accidente ferroviario de Adamuz se ha sumado también este mediodía de manera corporativa el Ayuntamiento de San Fernando, que ha guardado en el atrio del Consistorio un minuto de silencio en señal de respeto y en apoyo de los numerosos heridos que deja la tragedia.

Y a la convocatoria, que se había anunciado a primera hora de la mañana, se ha sumado un grupo de ciudadanos que ha hecho especialmente concurrido este simbólico acto de homenaje y respeto a las víctimas, en el que ha quedado patente el impacto que ha causado en la tragedia en todos.

El acto se lleva a cabo también después de que el Ayuntamiento de San Fernando anunciara también a primera hora de la mañana la suspensión de toda su agenda, lo que implica que por primera vez en más de 30 años no habrá una representación política e institucional en la Feria del Turismo, donde se iba a llevar a cabo la presentación del Año Camarón. Sí acudirá a la cita personal de la Oficina de Turismo.

Posteriormente, la Junta de Andalucía ha confirmado también la suspensión de toda su agenda en FITUR.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha expresado su pesar por la pérdida de vidas humanas "que truncaron el regreso a casa, el ocio o la esperanza de un futuro mediante oposiciones, dejando una herida difícil de sanar". "Este suceso nos ha causado un profundo dolor, y como ciudad queremos rendir homenaje y reconocimiento tanto a las víctimas como al sufrimiento de sus familias, así como al pesar que hoy compartimos todos, desde nuestro país hasta nuestra comunidad y nuestra ciudad", ha declarado.

En relación con la gestión de la crisis, la alcaldesa ha resaltado la entrega y profesionalidad de los servicios públicos: "Estamos siendo testigos de lo mejor de nuestros equipos de emergencia, personal sanitario, protección civil y fuerzas policiales, así como de la solidaridad ejemplar de la ciudadanía, que se ha volcado ofreciendo alimentos, mantas, acogida y ayuda a quienes lo necesitan".

El acto de recogimiento es un "testimonio del compromiso firme" de San Fernando con la memoria de las víctimas, "un gesto para acompañar en el dolor a sus familiares y desear una pronta recuperación a las personas heridas", ha dicho la regidora