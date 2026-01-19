El Ayuntamiento de San Fernando no estará presente en Fitur: suspende toda su agenda por el accidente ferroviario de Adamuz

El Ayuntamiento de San Fernando no estará presente en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se celebra este semana en Madrid. La suspensión de la agenda pública acordada en la mañana de este lunes a raíz del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) implica que el Consistorio isleño, por primera vez en más de 30 años, no participará de la agenda de este foro turístico, donde estaba previsto que se presentara el llamado Año Camarón, que coincide con el 75 aniversario del nacimiento del cantaor.

Así que, por primera vez, no habrá una presencia política ni institucional de La Isla en FITUR este 2026, donde solo asistirá personal de la Oficina de Turismo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Fernando ha expresado también "su más profundo pesar a los familiares de las víctimas" del fatal accidente y ha trasladado "sus mejores deseos de pronta recuperación a las personas que han resultado heridas".

La suspensión de la agenda pública durante los próximos dias se ha adoptado "como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares", ha apuntado. "Esta suspensión incluye la presentación pública y la participación institucional prevista en FITUR para el miércoles día 21. Asimismo, la presentación de la campaña ‘Año Camarón’ se aplazará a los próximos días. En el caso de que FITUR mantenga su actividad, el Ayuntamiento de San Fernando conservará su presencia a través de personal técnico municipal".

Igualmente, a las las 12.00 horas de este lunes se guardará un minuto de silencio en la zona atrio del Ayuntamiento de San Fernando hacia la plaza del Rey, en memoria de las víctimas, acto en el que se ha invitado a participar a la ciudadanía, colectivos y entidades de San Fernando.