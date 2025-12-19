San Fernando llevará a Fitur el Año Camarón

El Año Camarón, que es el nombre que se ha dado al programa de actos que conmemorará el 75 aniversario del nacimiento del célebre cantaor isleño, centrará la propuesta con la que el Ayuntamiento de San Fernando se presentará en enero en la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR).

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa, Patricia Cavada, al aludir a los retos y objetivos de la ciudad para 2026 en el transcurso del balance que tiene por costumbre realizar durante el desayuno de Navidad que comparte con la prensa.

Una de las bazas de ese 75 aniversario, al que hace un par de semanas se le dio el pistoletazo de salida de la mano de Universal Music, GTS, Westin Mayer y la familia del artista, será la primera edición de los Premios Camarón, que nacen con la firme aspiración de convertirse en "los Goya del flamenco", ha afirmado Cavada.

Todos esos actos que se prevén celebrar a lo largo de los próximos meses -y que culminarán con un gran concierto en el Movistar Madrid Arena en diciembre- brindarán "un año apasionante" que será también una de las claves del nuevo año.

Dada la repercusión que se espera conseguir, y dado también el alcance de una figura artística como la de Camarón, el Ayuntamiento isleño llevará a FITUR la programación de ese 75 aniversario a su próxima cita con FITUR, donde el célebre cantaor flamenco volverá a ser una de las principales bazas para la promoción de la ciudad.