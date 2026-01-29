Mesa redonda sobre la tradición y el oficio del bordado en San Fernando
Organizada por la hermandad de los Afligidos, contará con Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', Ildefonso Jiménez, Pablo Pérez y Pablo Portillo, de CYRTA
Será a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento isleño
El arte del bordado sacro: puntadas de fe, excelencia y simbología. Un diálogo sobre el patrimonio vivo de más de VII siglos. Es el título de la mesa redonda que la hermandad de los Afligidos, de San Fernando, celebrará este viernes 30 en el salón de actos del Ayuntamiento isleño.
El acto, organizado en torno a la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes y también titular de la hermandad, contatará con la participación de reconocidos maestros bordadores como Francisco Carrera Iglesias 'Paquili' -también presidente de la Asociación Sevillana de Arte Sacro- e Ildefonso Jiménez García, así como con Pablo Pérez Díaz y Pablo J. Portillo Pérez, alma mater de CYRTA, empresa dedicada a la conservación y restauración del patrimonio textil. El acto dará comienzo a las 19.00 horas y estará moderado por el periodistia Arturo Rivera, de Diario de Cádiz.
