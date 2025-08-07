Mejoras en el entorno de la plaza Emperador Carlos de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando en su compromiso con la mejora urbana y el fomento del empleo mediante la puesta en marcha del Plan de Empleo para personas mayores de 45 años. Una de las actuaciones más recientes se está llevando a cabo en el entorno de la plaza Emperador Carlos, donde se están realizando labores de resanado y pintado en muros, muretes y cerramientos.

Estos trabajos no solo contribuyen al embellecimiento de la zona, sino que también reflejan el impacto directo y positivo del programa en la ciudad.

Con una inversión total de 1,4 millones de euros, este plan ha permitido la contratación de 68 personas desempleadas mayores de 45 años, dentro de un marco de actuación diseñado para ejecutarse durante doce años.

El programa se enfoca en la contratación temporal, por periodos de seis meses con el objetivo de ofrecer una oportunidad laboral real a un colectivo con mayores dificultades de acceso al mercado.

El impacto de este programa es doble: por un lado, mejora la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad, y por otro, refuerza las tareas de mantenimiento, accesibilidad y mejora urbana que el Ayuntamiento desarrolla de manera permanente.

Otros ejemplos visibles de estos avances pueden encontrarse en varias zonas de la ciudad, como en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, en cuyas instalaciones ya son visibles los beneficios de esta estrategia municipal.