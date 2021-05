Unos 520.000 euros para la mejora de medianas en varias vías de San Fernando

Dos de las cuatro actuaciones licitadas por el Ayuntamiento de San Fernando para la reconstrucción de medianas en la calzada de varias avenidas y calles de la ciudad ya han sido adjudicadas. Las otras dos tienen una propuesta de adjudicación, pendiente de la documentación requeridas a las empresas. En total la inversión municipal con la que se pretende la mejora urbana pero también de la seguridad viaria y el tránsito de peatones será de unos 520.000 euros.

La avenida Batería de La Ardila, la calle Escritor Montero Galvache, la avenida San Juan Bosco y la Ronda del Estero son las vías donde se intervendrá. "Cada una tiene una singularidad, en función de su enclave. Al igual que vamos a transformar espacios públicos como la Plaza del Rey y La Magdalena, con actuaciones muy potentes, paralelamente queremos cualificar estas vías de comunicaciones en las que es necesario ofrecer una mejor imagen, una tarjeta de visita para quienes vienen de fuera y para los vecinos como espacios amable, que conectan la ciudad, para que no sean una vías rodadas tan duras. Aunque pueden parecer unos detalles livianos, se da una mayor calidez", explica la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez.

La responsable de Urbanismo pone de ejemplo la actuación en la avenida Constitución o la que se hizo de manera coordinada con la Junta de Andalucía en los accesos a Bahía Sur, donde se incluyó un elemento vegetal, "unos setos verdes", más el césped artificial, "que se coloca con una especie de curva para darle naturalidad".

La accesibilidad y la seguridad son dos cuestiones claves de estos proyectos: ampliando acerados, elevando los pasos de peatones o mejorando la visibilidad y evitando el cruce de las vías por zonas no habilitadas. Estas obras contaban con un presupuesto inicial en conjunto de más de 746.000 euros, por lo que el montante de adjudicación más bajo de lo previsto en cada uno de los cuatro casos permitirá un ahorro a las arcas municipales de casi 226.500 euros.

Los trabajos se aprovecharán para mejorar las infraestructuras. Resulta evidente, reconoce Márquez, en el Puente de Casería. En Escritor Montero Galvache, su nombre exacto, se intervendrá en la mediana central, pero además se procederá al ensanche del acerado actual. "Contará con un pavimento como acordamos con la ONCE más accesible, no ranurado de 36 tacos, que no resbala, y da menos problemas a las sillas de rueda", especifica la responsable de Desarrollo Urbano. No solo eso, sino que también se mejora de las instalaciones eléctricas, coordinadas con Endesa.

"Recordemos que tenemos una serie de actuaciones acordadas con Endesa que va a invertir en la ciudad un millón de euros para mejorar el servicio que se da a la ciudadanía. El objetivo es generar redes que tengan anillos más reducidos para que el fluido pueda llegar de forma más cómoda y que tenga automatización, a fin de que cualquier avería o interrupción se pueda resolver de forma automática, más rápida", añade.

Estéticamente seguirá la línea mencionada: con arbustos y césped sintético. Su ejecución se prolongará durante 8 meses, según los plazos del pliego de condiciones. Estará a cargo de Demomag Obra Civil SL, una de las diez empresas presentadas, cuya propuesta económica, 90.140,51 euros, reduce en algo más de 25.000 euros el presupuesto de licitación.

En una superficie de unos 24.608 metros cuadrados se actuará en la Batería de La Ardila para modificar la mediana. Los trabajos incluyen la retirada de jardineras, la colocación de arbustos y sistemas de riego. Además la nueva estructura contará con el mencionado césped sintético. Tomás Martín SL (que hizo la mejor de las 8 ofertas presentadas) se encargará de las obras que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y que costarán 66.800 euros (casi 32.000 euros menos del precio de licitación).

Pendiente de la documentación de la empresa propuesta para adjudicación está la actuación en la Ronda del Estero, que tenía un precio de licitación de 346.097,58 euros, y que si se confirma la oferta escogida supondrá una rebaja de casi 122.000 euros. En estos trabajos, que se extenderían a 8 meses, también se cambiarán las medianas existentes y se incorporará una prolongación de canalizaciones para instalaciones. También se crearán pasos elevados para peatones y se mejorarán sus accesos. En el proceso se han presentado 14 empresas.

En esa misma situación está la obra prevista en la avenida San Juan Bosco, que espera que el proceso de adjudicación quede resuelto pendiente de la documentación de la empresa propuesta. En este caso, el pliego de condiciones concreta que aunque las medianas no están en mal estado es necesario el cambio de diseño para mejorar la circulación viaria y peatonal. Por eso también se elevarán los pasos de peatones. Su presupuesto de licitación es de 186.005,37 euros, pero la propuesta de adjudicación es para una oferta de algo más de 47.000 euros.

En todos los casos, la mediana será más alta "con bordillo gota, que la protege y da una imagen atractiva al no ser recto". Ofrecerán, por tanto, una imagen homogénea, aunque se adaptará a las peculiaridades de cada vía, incluso en el caso de la altura. "Se da una continuidad de imagen, pero nos adaptaremos a cada lugar porque son sitios muy distintos", expone Claudia Márquez.