Medio Ambiente tramita una concesión de dominio público en Bahía Sur para instalar un pantalán desmontable

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tramita una concesión de ocupación de bienes en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) solicitada por la comunidad de propietarios del centro comercial Bahía Sur, en San Fernando.

Dicha solicitud, que ahora se encuentra en un periodo de exposición pública, responde a un proyecto para la instalación de un nuevo pantalán desmontable "para artefactos flotantes sin motor y acceso al demanio en Bahía Sur", tal y como se detalla en el expediente. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha dado cuenta esta semana del trámite de información pública.

San Fernando cuenta con varias concesiones de DMPT en activo, entre las que se incluyen las relativas a los chiringuitos de la playa de Camposoto, que gestiona directamente el Ayuntamiento de San Fernando, así como las que permite gestionar las visitas al Castillo de Sancti Petri. A ellas se suman necesarias para la instalación de redes, canalizaciones.

La cantina de El Titi-El Bartolo, en la playa de La Casería, a escasos metros de Bahía Sur siguiendo la línea de costa, contaba también con una concesión para el ejercicio de su actividad, pero esta fue recurrida por la Demarcación de Costas en el transcurso del conflicto que acabó con la demolición de las casetas. Se trata, en este caso de una cuestión que está todavía pendiente de resolución judicial.