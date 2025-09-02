Costas sigue adelante con sus planes para la playa de La Casería en San Fernando

La Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico seguirá adelante con sus planes para la playa de La Casería, lo que implica llevar a su término los expedientes de recuperación posesoria iniciados en 2020 que afectan a los dos establecimientos de hostelería que continúan abiertos en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y que lograron eludir en su momento la polémica demolición de las casetas que se ubicaban en este tramo del litoral.

Tras un largo paréntesis, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se ha conocido días atrás –y que desestima el recurso presentado entonces por uno de estos negocios, el merendero La Corchuela– ha retomado el convulso proceso que hace cinco años sacudió a La Isla. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de la aparente normalidad con la que ambos establecimientos han continuado su actividad en todos estos años, Costas no tiene intención alguna de dar marcha atrás en sus planes para acabar con la ocupación de la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre.

La resolución del TSJA supone un punto de inflexión al ser totalmente favorable a la administración dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al avalar los derribos en esta playa isleña, aunque no se esperan novedades a corto plazo. Por un lado, los titulares de La Corchuela han anunciado que presentarán de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJA, que habrá que ver en los próximos meses si se admite.

Y por otro, Costas confirmó este lunes que todavía sigue pendiente de resolución el recurso presentado en 2021 contra la concesión otorgada en su momento por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al otro de los negocios que se emplaza en la playa isleña, el de la cantina de El Titi-El Bartolo. Esta autorización administrativa amparaba el ejercicio de la actividad hostelera en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre y permitió también que hace tres años y medio el establecimiento se salvara de las demoliciones. Dicha concesión se tramitó por primera vez en 2014 y fue prorrogada en 2019. No obstante, según la información disponible en la Relación de concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre otorgadas por la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta, dicha concesión expiró el 8 de agosto de 2024 y no figura la existencia de una nueva prórroga en vigor. Tampoco Costas tiene constancia de que se haya aprobado una nueva ampliación de los plazos de la concesión administrativa, para lo que sería necesario que dictara un informe favorable.

Precisamente, en el próximo mes de noviembre se cumplirán cinco años desde que Costas lanzara los 59 expedientes de recuperación posesoria que, tras año y medio de polémica, tensiones y protestas, acabarían con la demolición de las casetas que se repartían por toda la línea de playa. En la zona se prevé la adecuación de un paseo peatonal de 800 metros de longitud que se extenderá desde la punta de la playa hasta la zona del cementerio de San Carlos (o de los Ingleses, según la denominación popular). Dicho proyecto, no obstante, no cuenta todavía con presupuesto ni se ha tramitado su licitación, supuestamente, a la espera de que se resuelvan los recursos que siguen abiertos.