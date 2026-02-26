En marcha un paquete de ayudas a la vivienda para menores de 36 años en San Fernando: podrán recibir hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de San Fernando ha puesto en marcha un nuevo paquete de ayudas a la vivienda dirigido a los jóvenes que tengan menos de 36 años, que podrán recibir hasta 3.000 euros al año para hacer frente tanto al pago del alquiler como de la hipoteca.

La medida, que ya está en vigor, ha sido anunciada este jueves por la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, y la delegada de Desarrollo Social, Isabel Blanco. Está pensada especialmente para favorecer a uno de los colectivos que en mayor medida sufre el problema de la vivienda -el de los jóvenes- con el propósito de hacer más llevadero el elevado coste que ha alcanzado en la actualidad.

Concretamente, las ayudas se han adoptado pensando en un perfil concreto: el de los mileuristas, a los que el pago del alquiler o de una hipoteca le supone un esfuerzo económico que se lleva la mayor parte de sus ingresos mensuales. De hecho, la medida se pone en marcha tras detectar este problema en Servicios Sociales, como ocurriera en su momento con el paquete de ayudas para mayores que funciona desde 2024.

Podrán solicitar estas ayudas todas las personas que tengan menos de 36 años y que lleven al menos seis meses empadronados en la localidad, tanto si viven solos como en el caso de que se trate de una unidad familiar.

Cavada anuncia ayudas a la vivienda para jóvenes en San Fernando

"La ayuda no tiene un cupo concreto ni una temporalidad. Es una ayuda que se puede solicitar en cualquier momento y que va a permanecer abierta", ha explicado la regidora isleña. De hecho, ya es posible tramitar su solicitud a través de los Servicios Sociales, que serán los encargados de evaluar si se cumplen los requisitos.

Podrán además solicitarse cada año hasta que se supere el límite de edad establecido: "Hablamos de que pueden llegar a los 250 euros mensuales -si se dividen esos 3.000 euros por los 12 meses del año- lo que supone una importante cantidad para afrontar el el pago del alquiler o del recibo de la hipoteca", ha apuntado Cavada.

Además de la edad, se aplicará también un criterio de renta para acceder a estas ayudas. Así, para ser beneficiario de estos 3.000 euros de ayudas a la vivienda, el pago de la renta de alquiler o de la hipoteca tiene que suponer al menos el 35% de los ingresos netos de la unidad de convivencia tomando como referencia 1,5 veces el IPREM. Dicha ayuda se podrá destinar al pago total o parcial de la renta mensual de alquiler o préstamo hipotecario en los 12 meses sucesivos siguientes a su percepción, la cual deberá ser justificada en su totalidad.

Cavada: "Es una ayuda innovadora"

"Cuando uno tienen un salario y tiene un alquiler o una hipoteca que supera el 35% de lo que gana para vivir está comprometiendo sus recursos", ha explicado Cavada, que ha concretado que se especifican también factores correctores para los casos en los que vivan más personas en el domicilio -sea una unidad familiar- o de que tenga a su cargo a una persona dependiente. "Ese umbral, la diferencia entre lo que se gana y lo que se paga de hipoteca o alquiler, se subirá en 220 euros por persona -si son más las que viven en la vivienda- y en 161,9 si se trata de una persona con discapacidad", ha explicado.

"Es una ayuda muy innovadora a nivel municipal, pocos ayuntamientos -por no decir ninguno- hemos encontrado en nuestro entorno que tengan este tipo de ayudas. Estamos haciendo un enorme esfuerzo económico y social pero también en toda lo que supone para la labor de innovación administrativa", ha insistido la alcaldesa.

Audio Cavada anuncia ayudas a la vivienda para jóvenes en San Fernando Your browser does not support the audio element.

El coste de este paquete de ayudas se asume directamente desde la partida global de Servicios Sociales, si bien -ha aclarado Cavada- en el caso de que sea necesario se afrontará una modificación de crédito para garantizar la cobertura. "Entendemos que con la partida que tenemos actualmente en el presupuesto es más que suficiente para cubrirlo. En todo caso, si fuera necesario, no dudaremos ni un momento en hacer una modificación de crédito", ha precisado. En todo caso, la previsión inicial de Servicios Sociales que se puedan cubrir estas ayudas con normalidad.

Las ayudas -ha recordado la alcaldesa- se suman a las que se pusieron en marcha hace dos años para los mayores de 65 años, de manera que se atiende y se da cobertura desde el Ayuntamiento isleño a los dos colectivos más desfavorecidos en materia de vivienda.

También ha recordado Cavada la apuesta por la vivienda que se realiza a través de la empresa municipal Hemsa, con proyectos como las 81 viviendas destinadas a alquiler social en la Ronda del Estero, promoción que ahora mismo está en su recta final.