Luz verde en San Fernando a tres préstamos por más de 14 millones euros para ejecutar las inversiones de 2025

El Pleno dio este viernes su visto bueno a tres operaciones de crédito que concertará el Ayuntamiento de San Fernando por 14,1 millones de euros y que darán cobertura financiera a inversiones recogidas en los presupuestos municipales de 2025.

Entre ellas, el paseo de La Almadraba, la redacción de los proyectos del futuro auditorio previsto en el antiguo Cine Alameda y de la piscina cubierta planteada en la avenida Constitución o las obras para la remodelación de la capilla del desaparecido convento de las Capuchinas, a la que se ha propuesto dar uso como sede del Consejo de Hermandades.

Según detalló la delegada de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo, entre las inversiones a financiar con dichos préstamos bancarios se incluye también la instalación de nueva señalética turística, la ejecución de infraestructuras de la red ciclista y actuaciones urbanas de mejora en en la calle General Pujales, en el entorno del mercado de San Antonio, en la avenida Duque de Arcos y en la plaza de Los Barcos, así como la sustitución del cerramiento del Parque del Oeste.

El nuevo parque infantil de la plaza de Las Alegrías, las realización de esculturas dedicadas a Antonio Bey y a Luis Berenguer así como la renovación integral del alumbrado público con tecnología LED son otras de las inversiones que se beneficiarán de estas operaciones de crédito, según el equipo de gobierno.

"Es un mecanismo arriegado e innecesario"

Solo el grupo socialista votó a favor del punto en el Pleno. PP, VOX y AxSí rechazaron abiertamente dichos préstamos y pusieron en duda la operación ya que se amortizarán de manera anticipada y casi de inmediato con los fondos del remanente, tal y como ya ha hecho el ejecutivo en anteriores ocasiones. Eso, al margen de dar cobertura financiera a las inversiones, le permitirá mantener la deuda cero a final de año.

"El mecanismo que se propone es arriesgado desde el punto de vista de la buena gestión financiera y, además, no es necesario", dijo la concejala del grupo popular, Inmaculada Marín, que aludió al "profundo cambio de guión político que se dio a solo seis meses de finalizar el ejercicio" al modificar en el pasado mes de junio el 97,8% de las inversiones planteadas inicialmente en los presupuestos, para las que ahora se suscriben estos préstamos.

"Según el propio informe de Intervención, esta operación de crédito por más de 14 millones de euros se califica como innecesaria, ya que no existe tiempo material para ejecutar las inversiones previstas en lo que resta del ejercicio 2025", subrayó la edil del PP. "¿Qué confianza podemos generar en los vecinos si aprobamos operaciones de este tipo que en el fondo no buscan financiar inversiones reales sino mover dinero en los balances para cuadrar la contabilidad y llenar portadas?", se preguntó Marín, que recordó igualmente que el Ayuntamiento "ya arrastra remanentes de inversiones no ejecutadas de ejercicios anteriores y financiadas con préstamos". Así, dijo, a los 14 millones de estos préstamos se suman otros 19,6 que ya están en las arcas municipales, porque al final las obras no se llegan a hacer.

"¿Para qué pedimos 12, 13 o 14 millones de euros si lo vamos a pagar con el remanente dentro de unos meses?", se preguntó, por su parte, el portavoz del grupo municipal VOX, Carlos Zambrano, al pedir explicaciones a la delegada de Desarrollo Económico: "Como el remanente tiene unas limitaciones de carácter legal a la hora de utilizarlo, lo que hacen es que utilizan un atajo legal o contable para poder disponer de ese dinero a través de préstamos. Y donde en un cajón antes tenía el remanente, ahora lo que voy a tener es el dinero que me da un banco y ya se consideran ustedes que así ya tienen plena libertad para manejar ese dinero".

De "esquizofrénica" calificó la operación también el portavoz del grupo AxSí, Fran Romero. "Hay deuda cero pero hoy pedimos 14 millones de euros que se van a amortizar con remanente. Un remanente que, precisamente, se ha acumulado por la no ejecución diligente de los presupuestos, especialmente Capítulo VI, el capítulo de inversiones", apuntó al recordar también que Intervención considera innecesaria la operación y que la liquidación presupuestaria de 2024 cifra el remanente en 30 millones de euros.

Los "agujeros" tapados: la deuda de 55 millones del PA y la de 47 del PP

"Se les ha olvidado que también utilizamos el remanente para tapar los agujeros que nos dejaron pendientes muchos años", dijo la delegada de Desarrollo Económico al replicar a las críticas de la oposición por la operación de crédito que iba a suscribir el Ayuntamiento isleño.

Se recordaba así desde el equipo de gobierno el hito que ha supuesto para el Ayuntamiento de San Fernando haber alcanzado la deuda cero desde los 47,61 millones de euros que había en 2014, el último año de mandato del PP con el PA.

En 2008, además, se alcanzó en La Isla el máximo histórico de deuda con 55,45 millones de euros, bajo el gobierno de los andalucistas, que dejaron la Alcaldía en 2011 con una deuda de 47,69 millones de deuda.

San Fernando, no obstante, cerró el año 2024 con una deuda viva de 238.000 euros, lo que viene a ser su mejor dato histórico. Eso reduce la deuda por habitante a solo tres euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Posteriormente, no obstante, dicho préstamo ha sido también amortizado, por lo que se ha vuelto a la deuda cero, según explicó el gobierno municipal.