Licitado en San Fernando el alquiler de las casetas de la Feria tras confirmarse que se queda este año en el Parque

Casetas de la Feria del Carmen y de la Sal, el año pasado

Tras confirmarse que la Feria del Carmen y de la Sal seguirá en el recinto provisional del parque Almirante Laulhé al menos durante un año más y tras quedar desierta también recientemente la compra de las casetas -que se quieren 'municipalizar' como se hiciera el pasado año con la Carrera Oficial- el trámite era esperado y de obligado cumplimiento. El Ayuntamiento de San Fernando licitó este miércoles el contrato en régimen de arrendamiento sin opción a compra de las estructuras de las casetas, tanto para la Feria de San Juan en La Casería como para los festejos patronales de julio.

El presupuesto de licitación asciende a 120.975,68 euros y el plazo para la presentación de ofertas para las empresas que estén interesadas en hacerse con el contrato expirará el próximo 5 de marzo.

En el pliego de condiciones se especifica que la Feria de San Juan de la Casería se celebrará desde el día 20 al 23 de junio y la Feria del Carmen y de la Sal desde el día 14 al 19 de julio.

El contrato sigue el formato de la Feria de los últimos años en el Parque, que condiciona necesariamente la disposición de las casetas. Así se insiste en una estructura a base de diferentes tipos de módulos que, combinados entre sí, permitan la configuración de las diversas tipologías de casetas necesarias para atender la demanda de los diferentes colectivos que participan en dichas fiestas.

Las casetas, de esta forma, se configurarán mediante módulos independientes, siendo la unidad mínima de 4 metros de fachada por 5, 10,15 y 25 metros de fondo, totalmente diáfana y con pendiente a dos aguas.

Concretamente, se plantean hasta 37 casetas de tipos de 11 dimensiones diferentes para la Feria de 2026 en función de su tamaño y el espacio disponible en el parque Almirante Laulhé.

El contrato incluye también las tareas de montaje y desmontaje de dichas casetas. Además, contemplan la instalación de la estructura básica el cerramiento y de las lonas.