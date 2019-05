Una oferta lanzada por Castellana Properties para revitalizar la gran superficie isleña

El Corte Inglés de Bahía Sur cerrará sus puertas en septiembre, según confirmó la propia empresa. Pero este espacio del centro comercial isleño se da por hecho que no tardará en volver a ser ocupado por otras firmas, que todavía no se han llegado a confirmar (aunque unas cuantas marcas han empezado a sonar).

La operación no está cerrada pero la compra de estos 16.536 metros cuadrados no se habría dado si Castellana Properties –la sociedad que gestiona Bahía Sur desde el año pasado– no tuviese proyectadas otras alternativas para dar uso a este espacio comercial, al que apuesta por sacar un mayor rendimiento.

La llegada de nuevas firmas, de hecho, serviría de acicate para dinamizar el complejo de Caño Herrera, que abrió sus puertas en 1991 y que –aunque mantiene un elevado número de visitas y no ha dejado de ser un referente en la Bahía– necesita de una importante actualización para seguir en la brecha y luchar contra la creciente tendencia de la venta on line. De ahí que en La Isla, desde hace ya varios años, se hable de la ampliación del centro comercial, una posibilidad que ha vuelto a tener peso a raíz de la venta de las instalaciones en 2018.

La operación, de hecho, incluye también al Hipercor de Los Arcos y otras tiendas El Faro, en Badajoz; dos centros comerciales que, junto a Bahía Sur, adquirió también el año pasado Castellana Propierties (a través del fondo de inversión surafricano Vukile) a la multinacional Unibail-Rodamco. En definitiva, forma parte de una visión empresarial que ha encajado también en el momento oportuno con las necesidades de ElCorte Inglés.

Para el Ayuntamiento isleño, la llegada de inversores no deja de ser “una oportunidad” para el centro comercial y, por ende, para la ciudad de San Fernando a pesar de la incertidumbre que puede generar ahora el cierre de las tiendas de El Corte Inglés.

Así lo ha afirmado la alcaldesa, Patricia Cavada, toda vez que esta firma se ha comprometido a mantener los puestos de trabajo y a recolocar en la zona a toda la plantilla; que era, en este sentido, su principal preocupación, que no se perdieran los empleos. “Para nosotros es especialmente importante ese acuerdo para reubicar a los trabajadores, es la prioridad”, ha advertido. Pero insiste también en la otra parte de la operación, que es la llegada de nuevas marcas y la apertura de nuevas tiendas que ayudarán a revitalizar el centro comercial.