La Infantería de Marina conmemora su aniversario en San Fernando: 489 años al pie del cañón

489 años ha cumplido la vecina más antigua de San Fernando: su querida Infantería de Marina. Y, como siempre, el aniversario se ha vestido con uniforme de gala para entonar con fuerza la Marcha heroica y desfilar con orgullo al paso de Ganando barlovento luciendo en la bocamanga de la guerrera azul marina la característica sardineta dorada, seña de identidad de la casa. Ya se sabe el profundo respeto que la Armada profesa hacia sus tradiciones y, más aún, en este cuerpo cuyos orígenes se remontan a los tercios viejos de Carlos I. Son palabras mayores.

Así que este viernes tocaba en las dependencias del Tercio de la Armada recordar esta otra gesta militar, la de pertenecer a la Infantería de Marina más antigua del mundo, con una acostumbrada parada militar, que en esta ocasión ha presidido el Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig. Ha sido un día muy especial para los valientes por tierra y mar, que fieles a sus maneras se han volcado en este acto castrense lleno de solemenidad en el que cada año se da lectura al Real Decreto 1888/1978 que ratifica oficialmente oficialmente la antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina de España fijando su origen en el año de1537, cuando España era un imperio.

489 años de la Infantería de Marina: el vídeo que ha editado la Armada para celebrar el aniversario

Durante el acto, además de recordar y rendir homenaje a los caídos, se ha hecho tangible esa historia que se remonta casi cinco siglos atrás con la ceremonia que simboliza la transmisión de los valores de los infantes de marina y el mantenimiento de su espíritu de cuerpo, en la que el más veterano –en este caso, el general de brigada (retirado) Luis Meléndez Pasquín– ha llevado a cabo la simbólica entrega de ese legado al soldado más joven, Daniel Utera Márquez. Un acto cargado de significado en el que ha quedado también patente el camino recorrido desde aquellos viejos tercios del siglo XVI al cuerpo de élite que hoy día se integra en las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, de hecho, hay efectivos de Infantería de Marina desplegados en diferentes operaciones en Irak, el Océano Índico, el Mar del Norte, el Golfo de Guinea, en Rumanía y en el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo, además de tomar parte en actividades de seguridad y cooperación en África, en operaciones de presencia, vigilancia y disuasión y en la misión EUMAN-UA de apoyo a la formación militar de Ucrania, contribuyendo a la seguridad internacional junto al resto de las Fuerzas Armadas y países aliados. Este mismo viernes lo recordaba la Armada al aprovechar este aniversario para poner de manifiesto su versatilidad y alto grado de preparación, porque aquí conviven en armonia esas dos realidades: el peso de la historia y la adaptación permanente de los infantes de marina a los tiempos para acudir allá donde sean requeridos.

Así ha sido el desfile por el 489 aniversario de la Infantería de Marina en San Fernando

Además, aprovechando la solemnidad que brindaba el aniversario, se ha hecho entrega de la distinción Amigos de la Infantería de Marina a Guillermo Jaén por la colaboración prestada en la restauración de vehículos históricos, así como a Juan Carlos Rabanal Delgado por su labor de investigacion y difusión de la historia del cuerpo.

En el acto que se ha celebrado en el patio de armas Lope de Figueroa ha participado un batallón de honor integrado por unidades del Tercio de la Armada y del Tercio Sur, además de una sección ataviada con los vistosos uniformes de época, una escuadra de gastadores y la Unidad de Música del Tercio Sur de Infantería de Marina junto a las banderas de batallones.

El desfile de la fuerza con el que ha concluido la parada militar -en el que ha tomado parte tanto la tropa a pie como las secciones motorizadas, algo que no ocurría desde hace años- ha brindado una poderosa imagen al cierre del acto para poner de manifiesto las capacidades de este cuerpo de la Armada, la Infantería de Marina, que es también la vecina más antigua de La Isla.