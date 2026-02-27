Tiempo
Aemet avanza cuánto pueden durar las lluvias en Cádiz: esta es su previsión para la semana del 2 al 8 de marzo
Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz
Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González

Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz

El Almirante de la Flota preside la parada militar que se ha celebrado en el Tercio de la Armada en San Fernando

489 años de la Infantería de Marina: el vídeo que ha lanzado la Armada para celebrar el aniversario

La Infantería de Marina ha celebrado en San Fernando su 489 aniversario con una parada militar que ha presidido el Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, y que ha concluido con un desfile en el que, por primera vez en varios años, han participado vehículos y medios motorizados.

1/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
2/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
3/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
4/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
5/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
6/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
7/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
8/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
9/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
10/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
11/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
12/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
13/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
14/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
15/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
16/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
17/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
18/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
19/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
20/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
21/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
22/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
23/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
24/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
25/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
26/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
27/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
28/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
29/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
30/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
31/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
32/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
33/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
34/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
35/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
36/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
37/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
38/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
39/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
40/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
41/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
42/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
43/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
44/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
45/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
46/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
47/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
48/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
49/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
50/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
51/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
52/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
53/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
54/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
55/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
56/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
57/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
58/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
59/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
60/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
61/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
62/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
63/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González
64/64 Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz / Julio González

