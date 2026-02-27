Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz

La Infantería de Marina ha celebrado en San Fernando su 489 aniversario con una parada militar que ha presidido el Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, y que ha concluido con un desfile en el que, por primera vez en varios años, han participado vehículos y medios motorizados.
1/64Las imágenes de la celebración del 489º Aniversario de la Infantería de Marina en Cádiz/Julio González
