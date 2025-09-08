José Enrique Delgado Roig toma posesión como nuevo Almirante de la Flota

El almirante José Enrique Delgado Roig ha tomado posesión en la mañana de este lunes como nuevo Almirante de la Flota (ALFLOT), en un acto que ha tenido lugar a bordo del Buque de Asalto Anfibio Castilla, que se encontraba fondeado en las inmediaciones de la Base Naval de Rota. Le han acompañado las fragatas Reina Sofía y Santa María, y el buque hidrográfico Malaspina.

El acto ha estado presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y ha contado con la presencia del Consejo Superior de la Armada, así como diferentes autoridades civiles y militares.

El Almirante de la Flota (ALFLOT) tiene como cometido asegurar el alistamiento y la certificación de las Unidades, Estados Mayores y Agrupaciones de la Flota, para llevar a cabo las actividades previstas y cubrir las necesidades establecidas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, así como de las misiones específicas permanentes de la Armada y apoyo a la Acción del Estado en la Mar.

A su vez, la Flota incluye: un Cuartel General, el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, la Fuerza de Combate de Superficie, la Fuerza de Acción Marítima, la Fuerza de Infantería de Marina, la Flotilla de Submarinos y la Flotilla de Aeronaves de la Armada.

El nuevo ALFLOT ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983 y recibió el despacho de Alférez de Navío en 1988. Es especialista en Armas Submarinas y ha realizado, entre otros, el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ha sido comandante de la agrupación naval de la OTAN nº1, de la fragata Álvaro de Bazán, del cazaminas Segura, del dragaminas Genil y del patrullero Formentor.

El almirante proviene del Cuartel General Marítimo de la OTAN en Northwood, donde fue Jefe del Estado Mayor. Entre sus destinos más destacados figuran la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, el Allied Maritime Command en Nápoles, el High Readiness Force UKMARFOR, la fragata “Reina Sofía”, el Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa y la corbeta Descubierta.