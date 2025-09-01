Despedida del Almirante de la Flota en el Ayuntamiento de San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha despedido de manera institucional al almirante Eugenio Díaz del Río Jaúdenes, quien se encuentra en la recta final de su etapa al mando de la Flota. Fue un acto institucional celebrado en la sala isabelina del Ayuntamiento de San Fernando donde se puso de relieve la estrecha relación entre la Armada Española y la ciudad. La alcaldesa ha resaltado la labor del almirante, reconociendo su trayectoria ejemplar y el valor de su liderazgo al frente de la Flota en unos años de gran relevancia estratégica.

Díaz del Río, nombrado Almirante de la Flota el 23 de febrero de 2021, se despide de la ciudad y de su cargo tras haber dirigido numerosas operaciones y haber reforzado la presencia internacional de la Armada española. Como Almirante de la Flota, su responsabilidad principal ha consistido en garantizar el alistamiento y la certificación de las Unidades, Estados Mayores y Agrupaciones, con el fin de ejecutar las actividades programadas y atender los requerimientos fijados por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Asimismo, ha velado por el cumplimiento de las misiones permanentes encomendadas a la Armada y por el apoyo a la Acción del Estado en la mar, dentro de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.