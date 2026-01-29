Incendio en un garaje de San Fernando utilizado para la crianza de pájaros de raza

Bomberos, durante las tareas de extinción del fuego en el incendio declarado en San Fernando

Bomberos del parque de San Fernando sofocaron a última hora de la tarde del miércoles un incendio que se declaró en el interior de un garaje ubicado en la calle Rábida, entre la barriada Cayetano Roldán y el cementerio municipal.

El local, según el testimonio de algunos vecinos, se usaba para la crianza de pájaros de raza, afición ampliamente extendida en la localidad, donde de hecho residen numerosos criadores.

No obstante, se desconoce si en el momento del incendio había ejemplares en el interior del garaje. En las imágenes del suceso que han trascendido son visibles las hileras de jaulas de pájaros en las paredes.

Según el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, el incendio no se extendió a otras zonas del edificio solo tuvo como consecuencia daños materiales.

Los bomberos, tuvieron que forzar la puerta de acceso al garaje con la pinza para poder acceder, extinguir las llamas y proceder posteriormente a la ventilación del local.

Tomó parte una dotación de cinco efectivos y dos vehículos -autobomba urbana pesada (U-36) y autobomba urbana ligera (P-40)- y se emplearon unos 100 litros de agua en las tareas de extinción. La intervención se inició a las 20.00 horas.