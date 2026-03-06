Inaugurada la exposición 'Mujeres' de Antonio Mota dentro de los actos del 8M en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha inaugurado este viernes en el espacio expositivo 'El Patio de Real 63' -el desaparecido Museo Municipal- la exposición Mujeres, del reconocido artista Antonio Mota, una muestra incluida en los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. La exposición se presenta como "hermana gemela" de otra muestra que se inaugurará esta misma tarde en la Sala ERA, coincidiendo además con el acto de celebración de su 36 aniversario.

Presidida por la estatua de Astarté, una obra también de Mota, la exposición recoge 25 pinturas de mujeres, cada una con una mirada particular distinta. Se trata de una muestra vibrante y emotiva que destaca por su capacidad de conjugar técnica y simbolismo, invitando al espectador a reflexionar sobre las identidades y roles de las mujeres en la sociedad actual. La exposición se convierte así en un acto artístico y cultural de reconocimiento y celebración del papel esencial de la mujer en el arte y en la vida.

Durante la inauguración la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, destacó el valor de esta muestra de un artista de la talla de Antonio Mota. "Es un orgullo para nosotros que este escultor, pintor y artista haya querido que la exposición esté aquí, conmemorando, celebrando y recordando la inspiración que suponen las mujeres", comentó.

La edil subrayó además el papel de la cultura dentro de la programación del 8 de marzo, destacando su capacidad para generar reflexión social. En este sentido, recordó que para el Ayuntamiento "la conmemoración del Día de la Mujer tiene muchas facetas, pero la cultura y cómo la cultura crea relato social es una de las que no queremos que falte nunca", motivo por el que consideró especialmente importante contar con artistas comprometidos y sensibles con esta temática.

Por su parte, la concejala de Mujer, Isa Blanco, agradeció a Antonio Mota su implicación y la fuerza expresiva de la exposición. La edil calificó la muestra de "impactante al par que hermosa" y destacó que el artista logra captar con gran sensibilidad "lo que las mujeres pensamos, transmitimos, somos y hacemos".

Blanco explicó además que la exposición conecta con la campaña municipal de este año, Míranos bien, una iniciativa que busca invitar a la reflexión sobre la mirada social hacia las mujeres. "Necesitamos que todos y todas nos planteemos qué vemos cuando pensamos en una mujer: si realmente pensamos en sus proyectos, en sus sueños, en sus ideas y en su inteligencia", afirmó, señalando que la muestra ayudará a reflexionar sobre estas cuestiones.

La propuesta reúne un total de 50 obras, realizadas entre 2025 y lo que va de año, repartidas entre 'El Patio de Real 63' y la Sala Era. La muestra se podrá visitar de 10.00h a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a viernes. En ellas, el artista presenta retratos y miradas que evocan recuerdos y emociones. El propio Antonio Mota explicó que la colección nace de su experiencia personal y de la influencia que las mujeres han tenido en su vida y en su obra.

"Son retratos, miradas, formas y expresiones. Cada obra guarda el recuerdo de alguien que conocemos, de una mirada que nos recuerda a una amiga o del peinado de una madre; todas tienen algo de esas mujeres que todos llevamos dentro", explicó el artista.

También se ha editado un catálogo de la exposición de un artista que, casualmente cumple 29 años desde la última vez que expuso en el edificio de Real, 63. La muestra podrá visitarse durante un mes en el patio de la calle Real 63, mientras que la exposición complementaria se inaugura este viernes a las 20.00 horas en la Sala ERA. Desde el Ayuntamiento se ha invitado a la ciudadanía y a visitantes a acercarse y disfrutar de esta propuesta artística dedicada a la figura femenina.

Cabe recordar que, dentro de la programación del 8M, este sábado, a las 20.00 h en el Real Teatro de las Cortes Teatro tendrá lugar la representación de Olvidadas, de la compañía de la bailaora y coreógrafa Mercedes de Córdoba. Un culto, una obligación, un grito contundente de admiración, un pésame a los verdugos y un abrazo a las víctimas, a su legado, a su alma, cuerpo y mente, a lo que fueron, son y serán. Un homenaje como mujer y artista a las Sinsombrero de la Generación del 27 desde el flamenco. Las entradas están disponibles en la taquilla y web del teatro.

Como acto central, el 8 de marzo culminará con un encuentro intergeneracional también el Real Teatro de las Cortes, donde asociaciones de mujeres expresarán sus reivindicaciones y jóvenes talentos locales rendirán homenaje, desde múltiples disciplinas artísticas, a valores de libertad, sororidad y fuerza.