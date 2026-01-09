Los guardiamarinas se despiden de la Virgen del Carmen antes de embarcar en el 'Juan Sebastián de Elcano'

125 años se cumplen en 2026 de la Virgen del Carmen como Patrona de la Armada, así que no ha habido mejor manera de dar comienzo al año -y al aniversario- que con la tradicional despedida de los guardiamarinas que este sábado partirán a bordo del Juan Sebastián de Elcano en un nuevo crucero de instrucción.

El acto, que forma parte de las tradiciones que acompañan la partida del emblemático buque-escuela, se ha llevado a cabo este viernes en San Fernando. La imagen de la Santísima Virgen del Carmen se ha colocado en el presbiterio del templo carmelitano para la ocasión. Allí ha recibido a los jóvenes alumnos de la Escuela Naval y a sus mandos, que han acudido a encomendarse a ella y a pedirle su protección para la larga travesía de seis meses que ahora se disponen a comenzar.

Los guardiamarinas han sido recibidos por la comunidad de padres carmelitas descalzos y por la hermandad de la que también es Patrona de San Fernando. El padre David María Alarcón y Juan José Ruiz Richarte, respectivamente, han tomado así la palabra brevemente para dar la bienvenida a los alumnos de la Escuela Naval al templo y para poner de manifiesto una vez más ese estrecho vínculo histórico que existe entre los marinos y esta devocación mariana.

Los guardiamarinas se despiden de la Virgen del Carmen en San Fernando / D.C.

"Ante la imagen de la Virgen del Carmen, pedimos a nuestra Señora que os proteja en cada singladura, que ella sea la mano que guíe vuestro rumbo cuando la tierra desaparezca en el horizonte y la brújula que os mantenga firmes en los valores de honor, lealtad y disciplina que sustentan a la Armada", ha afirmado el sacerdote, que ha recordado que "es la exigencia de la mar donde se forjan verdaderos marinos y donde el compañerismo se convierte en una hermandad". Por eso, ha añadido el fraile carmelita al pedir a la Virgen del Carmen por la dotación del buque, "cada milla navegada es un testimonio de entrega y profesionalidad".

El hermano mayor de la hermandad del Carmen, por su parte, ha destacado ese "significado especial" que este año acompaña a la tradicional despedida de los guardiamarinas de su Patrona al coincidir con el 125 aniversario. "Su patronazgo -ha recordado- acompaña generaciones de marinos" y "su presencia es referencia constante para quienes hacen del mar su vocación y servicio".

Entrega de los escapularios de la Virgen del Carmen a los guardiamarinas / D.C.

También ha tomado la palabra el comandante del Juan Sebastián de Elcano, José María de la Puente Mora-Figueroa, para agradecer el gesto de la comunidad carmelita y de la hermandad y para dirigirse a los guardiamarinas que ahora embarcan en su crucero de instrucción, a los que ha pedido que guarden siempre el escapulario de la Virgen del Carmen que hoy se les ha entregado al terminar el acto y tras el emotivo canto de la Salve Marinera por parte de los alumnos en el interior del templo.

Uno de los alumnos de la Escuela Naval, en nombre de toda la promoción, ha hecho entrega también a la comunidad de los padres carmelitas descalzos de una pequeña imagen de la Virgen del Carmen tras recordar que "durante 97 años el buque escuela Juan Sebastián Elcano ha navegado por la protección de la Virgen del Carmen, estrella de los mares, nuestra Patrona".