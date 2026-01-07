San Fernando enciende la luz que alumbrará al 'Juan Sebastián de Elcano' en su nueva travesía

La luz que simbólicamente alumbrará la travesía del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano durante los seis meses que dura el crucero de instrucción de los guardiamarinas ya se ha encendido en la parroquia castrense de San Francisco, en San Fernando. Un pequeño farol marinero ilumina desde hace unos minutos la maqueta del buque que realizara el difunto Juan Manuel Abreu para la hermandad de la Expiración, promotora de esta iniciativa que ha pasado ya ha convertirse en uno de esas tradiciones que acompañan la partida del Elcano. La luz seguirá encendida hasta que el Elcano regrese a casa simbolizando las oraciones de los que se quedan en tierra por la tripulación.

El comandantel del buque-escuela, José María de la Puente-Figueroa, ha sido el encargao de encender la 'Luz del Elcano' en un sencillo pero emotivo acto que se ha llevado a cabo en el templo castrense a la terminación de la misa de las siete de la tarde, que precisamente ha presidido en esta ocasión el capellán del barco. La hermana mayor de la Expiración, María del Carmen Márquez, ha recordado la estrecha vinculación con la Armada española que la cofradía mantiene desde sus orígenes históricos y que, recientemente, se ha puesto también de manifiesto con la coronación canónica de su titular, María Santísima de la Esperanza, en el Panteón de Marinos Ilustres: un acontecimiento cofrade histórico que ha marcado el año 2025.

El párroco de San Francisco, el capellán del buque, la hermana mayor de la Expiración y el comandante del Elcano tras encender la luz que alumbrará el crucero de instrucción / D.C.

El párroco de San Francisco, el sacerdote Jairo González, también ha tomado la palabra para recordar el sentido de esa luz que acompaña al Elcano y que recuerda las oraciones por la dotación del buque de todos aquellos que se quedan aquí.

El comandante del Elcano, por otro lado, ha agradecido enormemente el gesto de la cofradía, ha apuntado varias anécdotas relacionadas con la Esperanza y ha recordado con cariño las palabras de su padre -que también fue marino y también mandó el buque-escuela- que decían que "no hay que estar precupado porque hay mucha gente pendiente del Elcano". Algo que este farol encendido pone de manifiesto, ha venido a señalar. Porque, como ha apuntado también el párroco, este gesto brinda a la dotación del Elcano "la certeza de que aunque se encuentre en la inmensidad del océano, a miles de millas de aquí, esa luz seguirá brillando en la penumbra del templo y será el recordatorio de que esta comunidad parroquial y la hermandad de la Expiración suben cada día a bordo de su barco a través de la oración".

En agradecimiento a este simbólico gesto, el comandante del buque-escuela ha regalado a la hermandad una pequeña imagen de la Virgen del Carmen recordando que en 2026 se cumplen 125 años de su patronazgo en la Armada.