Los guardiamarinas se despedirán en San Fernando de la Patrona de la Armada antes de partir en el 'Elcano'

Foto de familia de los guardiamarinas, con la Princesa Leonor, en la iglesia del Carmen de San Fernando

Como es costumbre, la dotación de guardiamarinas que el próximo sábado 10 se embarcará a bordo del Juan Sebastián de Elcano para emprender su XCVIII crucero de instrucción se despedirá antes de la Patrona de la Armada española -y también de San Fernando-, la Santísima Virgen del Carmen en San Fernando.

El acto se llevará a cabo este viernes 9 a las 12.00 horas en la iglesia conventual del Carmen, donde los alumnos de la Escuela Naval serán recibidos por la comunidad de padres carmelitas descalzos y por el hermano mayor de la hermandad, Juan José Ruiz Richarte.

De esta forma, los guardiamarinas se encomendarán a la Patrona de la Armada antes de iniciar su larga travesía de instrucción. La visita finalizará con el canto de la Salve Marinera.

El acto, desde hace años, forma parte de las tradiciones que acompañan la salida del Elcano, si bien el año pasado suscitó una enorme expectación ante la presencia -entre la dotación de guardiamarinas- de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que afrontaba también su crucero de instrucción como alumna dentro de la formación militar que ahora continúa en la Academia General del Aire.

Expectación en San Fernando con la presencia de la Princesa Leonor / J.A.S.B.

La imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada es, desde 1901, Patrona de la Armada española, de ahí la especial vinculación que existe -este año, precisamente, se cumplen 125 años- y que esta visita al templo isleño forme parte de la agenda de actos previa a la partida del buque-escuela.