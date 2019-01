El gobierno suscribe dos préstamos de 6,5 millones para 'salvar' las inversiones

El gobierno municipal sacrifica la segunda fase de la remodelación de Pery Junquera para salvar las inversiones de los presupuestos. Tras la negativa de la oposición (excepto la concejala no adscrita) de apoyar la operación de crédito de 7,7 millones para sufragar las actuaciones previstas, el gobierno ha suscrito, por decreto de Alcaldía, dos préstamos que le permitirá afrontar su coste.

"Estaba todo previsto y solo quedaba la aprobación del Pleno. Era una cuestión técnica, pero se convirtió en un "arma política", ha recordado la alcaldesa, Patricia Cavada, que criticaba de nuevo la postura de PP, Ciudadanos y Sí se puede por ir "contra la ciudad". La alternativa ha sido, finalmente, suscribir dos préstamos por valor de 6,5 millones de euros que no necesitan la aprobación del pleno, sino que se ha hecho -como permite la legislación- por decreto de Alcaldía. "La ciudad ha perdido 1,2 millones de euros de inversión por la oposición inútil, partidista, en contra de los intereses de la ciudad", ha lamentado.

Según la información facilitada por la regidora, a 3,5 millones de euros asciende el préstamos que se ha firmado con Caja Rural. El resto, 3 millones de euros, se suscribe con Unicaja. "Estas operaciones de crédito permitirán realizar la mejora de las comunicaciones en Fadricas I, "con lo que hablamos de creación de empleo". Cavada hacía mención en este sentido a las actuaciones previstas en los presupuestos participativos, que propusieron y votaron los ciudadanos, en los que se incluyen la segunda fase del Mercado Central.

Este paso dado por el equipo de gobierno para sacar adelante las inversiones permitirá además contar con el millón de euros pendiente para la cofinanciación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi). "Estos días atrás veíamos como preocupaba esta cuestión a algunos ciudadanos, pero los técnicos siguen trabajando", ha defendido la alcaldesa. Ya está terminado el anteproyecto de La Magdalena y se ha desarrollado la tramitación urbanística del Parque del Este, ponía de ejemplo.

El edificio náutico de Gallineras (650.000 euros), el paquete de inversiones en barriadas acordado con la Federación de Vecinos, la gran sala de estudios (también aprobada en los presupuestos participativos) o el mobiliario para el Ayuntamiento, cuando esté terminada su rehabilitación, son otras de las actuaciones previstas que se sufragarán con estos préstamos ahora suscritos.

Sobre ello daba detalles también el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, que defendía la apuesta municipal con estas inversiones, por mejorar un espacio empresarial e industrial como Fadricas y por impulsar el empleo directo en un sector tan castigado como la construcción con las distintas obras planteadas. El dirigente andalucista hacía mención a la Ciudad de los niños y las niñas, que se prevé en el Parque del Barrero; la ampliación de la zona de juegos del Parque de las Huertas y de Reyes Católicos; a la mejora del ocio que supondrá algunos de los proyectos de la Edusi; o a las actuaciones en instalaciones deportivas para responder a las demandas de los usuarios, como el cambio del césped del campo de fútbol de Sacramento o del césped artificial de uno de los campos de Bahía Sur.

"Se va a mejorar la red de saneamiento de Sánchez Cerquero y de Francisco Ruiz Miguel (en los Pitufos). Se va a soterrar contenedores del callejón de la Soledad, que tan demandado ha sido; de la esquina de Héroes del Baleares con Real o de la zona del Dean, con lo que se mejora la imagen del centro y por tanto hablamos de hostelería", ha comentado el responsable de Desarrollo Sostenible.

Romero ha destacado la acción del gobierno municipal como un "ejemplo de gestión, de compromiso, de saber hacer las cosas cuando los grupos municipales dan la espalda a la ciudad, no al gobierno". "Tenían una oportunidad de apoyar a la ciudad y no lo hicieron", ha cuestionado. Esa actitud "negativa" contrasta, ha insistido Cavada, con la solución aportada por el gobierno: "No podíamos dejarlo pasar, teníamos que dar respuesta a la ciudadanía, que podría entender cómo se dejaba pasar la oportunidad". Ambos dirigente mostraban su satisfacción por haber minimizado la "estrategia partidista" de PP, Ciudadanos y Sí se puede.

Solo se queda sin financiación la actuación para completar la remodelación de Pery Junquera, que tendrá que "esperar un año" para salir adelante. Se "sacrifica" este proyecto al coincidir con el montante económico que se deja sin suscribir para no tener que pasar por pleno y no trastocar así otras actuaciones, ha explicado la regidora, que deja claro que se avanzará con la redacción del proyecto mientras tanto.