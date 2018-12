La oposición tumba el préstamo de 7,7 millones para las inversiones

La oposición ha tumbado la operación de crédito propuesta por el equipo de gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas, un préstamo bancario por 7,7 millones de euros que tenía por objeto dar cobertura financiera a las inversiones recogidas en los presupuestos de 2018, que fueron aprobados en el pasado verano.

Entre las actuaciones a realizar se incluían una contundente intervención para solventar las carencias que arrastra el polígono industrial de Fadricas, la continuación de la remodelación de la avenida Pery Junquera, la segunda fase del Mercado Central, la construcción de una sala de estudio o la gran zona de ocio llamada 'La ciudad de los niños' proyectada en el parque del Barrero, así como las obras de mejora urbana consensuadas con la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León.

El equipo de gobierno solo ha encontrado el apoyo explícito de la concejala no adscrita, Inmaculada C. López. El resto de grupos -PP, Cs y Sí se puede (Podemos)- se ha abstenido, lo que ha impedido al ejecutivo de Patricia Cavada alcanzar la mayoría cualificada de 13 votos que se necesita para cerrar esta operación financiera que supera el 10 por ciento de los ingresos municipales (de ahí que su aprobación sea competencia del pleno).

La cercanía de las elecciones municipales, para las que apenas quedan cinco meses, ha enfriado cualquier posibilidad de acuerdo político a pesar de que tampoco queda ya tiempo material para que estas inversiones -casi todas ellas, proyectos de bastante envergadura- pueda materializarse antes de la próxima cita con las urnas.

"Nos pide que nos pongamos una venda para decir que sí a un préstamo de casi ocho millones", ha afirmado Ernesto Díaz

La portavoz de Cs, Mayte Mas, se ha hecho eco de los informes desfavorables de Intervención y ha evitado su apoyo pidiendo al equipo de gobierno que ponga sobre la mesa una nueva propuesta de presupuestos municipales para 2019 con el objeto de negociar. Desde Sí se puede (Podemos), Ernesto Díaz, se ha recriminado al gobierno municipal que no se haya sentado con ningún grupo para negociar estas inversiones. "Nos pide que nos pongamos una venda para decir que sí a un préstamo de casi ocho millones", apuntó. Por su parte, el concejal del PP, Manuel Raposo, ha recordado al ejecutivo que esa operación de crédito podría haberse realizado por debajo del 10 por ciento de los ingresos de forma que no hubiera sido necesario traerlo a pleno -se hubiera aprobado por decreto- y dejar que su ejecución dependiera del voto a favor de los grupos que no gobiernan. "No comparten ningún criterio con la oposición y ahora intentan responsabilizarnos si no se hacen estas inversiones", apuntó.

El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez, ha recordado en este sentido que la intención del equipo de gobierno era dar cobertura a todo el paquete de inversiones aprobado en los presupuestos (que consiguieron salir adelante en junio gracias a la abstención de Cs) y que responde a las proyectos votados por la ciudadanía en la última campaña de los presupuestos participativos que se llevó a cabo, a finales de 2016. "Se trata -insistió- de proyectos que son fruto de la participación y que sí se han negociado con los grupos durante el debate de los presupuestos".

"Nadie ha dicho que sean proyectos innecesarios o que hay que hacer otros en su lugar. Ha sido un voto electoralista", lamenta Conrado Rodríguez

Rodríguez, en este sentido, ha lamentado el voto en contra de PP, Cs y Podemos, que ha achacado en exclusiva a la cercanía de las elecciones municipales, y ha recriminado a la oposición su "incoherencia". El edil socialista se ha referido, especialmente, a uno de las inversiones de mayor calado previstas en el paquete: la mejora del polígono industrial de Fadricas, que además ha sido reiteradamente demandada por los empresarios y que incluso hace dos meses -recordó- el PP exigía con contundencia en una moción que apoyaron todos los grupos municipales". "Todos hemos estado de acuerdo en eso pero ahora se va a votar en contra", apuntó al apelar a la "responsabilidad" que implica ser concejal del Ayuntamiento de San Fernando.

"Cs, PP y Podemos han votado que no a todas estas actuaciones por una visión electoralista, no tiene otro sentido lo que han hecho", ha afirmado Conrado Rodríguez, que además ha subrayado que "en ningún momento nadie ha dicho que esas inversiones no son necesarias o que es mejor realizar otras en su lugar".

En el pleno han estado presentes los presidentes de la comunidad de propietarios de Fadricas y de la Federación de AA.VV Isla de León

"Hoy es uno de esos días en los que los grupos municipales se retratan o no", ha señalado también por su parte el portavoz de los andalucistas y socio de gobierno de Cavada, Fran Romero, que ha afirmado que "no hay argumentos" para no apoyar "inversiones que son fundamentales para la ciudad".

En la sesión plenaria han estado presentes tanto el presidente de la comunidad de propietarios del polígono industrial de Fadricas, José Ramón Arrocha, como el de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, Antonio Romero.

Las inversiones que se quedan en cartera

Entre las inversiones que el equipo de gobierno tenía proyectadas ejecutar con este préstamo de 7,7 millones de euros se encuentra la actuación proyectada en el polígono industrial de Fadricas (800.000 euros), la segunda fase de la avenida Pery Junquera (1,2 millones), la continuación de las obras del Mercado Central (325.000 euros), la construcción de la nueva sede del náutico de Gallineras (625.000 euros) y la adecuación de una gran zona de ocio infantil -la Ciudad de los Niños- en el parque del Barrero.

También la aportación municipal de un millón de euros que resta poner para la estrategia EDUSI, la construcción de una nueva sala de estudios en el parque Almirante Laulhé (623.730 euros), la continuación de las obras de remodelación de la avenida Constitución (200.000 euros).

El paquete de inversiones se completa con las actuaciones de mejora urbana pactadas con el movimiento vecinal (hasta 750.000 euros), la mejora de distintas instalaciones deportivas (400.000 euros) que incluye la reposición del césped del campo de Sacramento, actuaciones en materia de alcantarillado (600.000 euros) y la adecuación de contenedores soterrados (150.000 euros).