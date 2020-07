El gobierno de San Fernando aclara que los socorristas de Camposoto cobra al menos el salario mínimo

El gobierno de San Fernando ha aclarado que los socorristas de la playa de Camposoto "no cobran por debajo del convenio y, en caso de no haberlo, no menos que el salario mínimo interprofesional". Responden de esta forma a la denuncia de AxSí que advertía de que no se cumplía el contrato en cuanto a los salarios.

El personal, explican desde el equipo de gobierno, ha cobrado solo las horas ordinarias de junio, mientras que las horas extraordinarias serán abonadas en estos días. A ese pago pendiente achacan que se haya interpretado que los socorristas cobraran la hora a 3,60 euros, pues se ha dividido la cuantía recibida entre las horas realizadas en el mes.

Pero además, el gobierno local matiza que el coste de la hora del contrato, 18,20 euros no corresponde solo al salario sino que incluye otros costes, como puede ser el del equipamiento. El suelo de socorrista, abundan, debe ser según convenio si se aplica o el salario mínimo interprofesional. "Nadie cobra menos", finalizan.