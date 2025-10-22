El Festival Mundial de Food Trucks regresa este fin de semana a San Fernando

San Fernando sigue sumando nuevos eventos gastronómicos a pie de calle, cuando aún están recientes los éxitos de la XXI Feria de la Tapa de Acosafe y de la primera Champions Burger que se celebró en la ciudad. Este fin de semana será el turno de una nueva edición del Festival Mundial de Food Trucks de San Fernando, que se desarrollará en el parque Almirante Laulhé del viernes 24 al domingo 26 y que, además, llega acompañado de un extenso programa de actividades en el que los conciertos y las actividades infantiles serán los grandes protagonistas.

Esta propuesta, organizada por Belasa Producciones con la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, regresa a La Isla después de la buena acogida de la que gozó el pasado año en el mismo espacio.

Los visitantes disfrutarán de una amplia oferta en las diversas ‘gastronetas’ que participarán en esta cita acercando la cocina de países como Venezuela, México, estados Unidos, Cuba, Japón, Puerto Rico, Francia o, por supuesto, España.

Cartel anunciador de la presente edición. / D.C.

El festival dedicará cuatro citas a los más pequeños de la casa. La primera de ellas es el Show Cantajuegos Disney, que comenzará el viernes a las 17.45 horas. El sábado a las 13.30 horas se representará el espectáculo infantil La Granja de Zenón y a las 20.00 horas partirá un pasacalles mágico. El domingo el parque será escenario para el show de los Payasos de la Tele a partir de las 13.30 horas-

Por otro lado, este evento traerá consigo cinco conciertos en el que distintas bandas rendirán tributo a conocidas agrupaciones y solistas. En la primera de estas citas musicales, prevista para el viernes a las 21.45 horas, se interpretarán temas de Extremoduro, Platero y Tú y Rosendo.

El sábado tendrán lugar tres conciertos tributo: uno a Camela, a las 14.15 horas; otro a El Barrio, a las 21.00 horas; y otro a AC/DC, a las 22.30 horas.

Los conciertos concluirán el domingo, a las 14.15 horas, con un tributo a Triana.

Estas serán las bazas que convertirán este fin de semana al parque en un lugar en el que disfrutar entre familia y amigos de propuestas de la gastronomía internacional.