La Feria de la Tapa de Acosafe cierra edición en San Fernando superando todas las expectativas

El pasado domingo la XXI Feria Gastronómica de la Bahía echaba la baraja en el parque Almirante Laulhé tras cuatro intensas jornadas y superando todas las expectativas. Hay que recordar que, por primera vez en mucho tiempo, la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hostelería e Industria de San Fernando (Acosafe) decidió celebrar la conocida por todos como Feria de la Tapa fuera del marco del 24 de Septiembre. Y lo cierto es que este cambio no ha podido sentarle mejor a este evento.

Retrasando la fecha inicialmente prevista, Acosafe se garantizaba que esta feria, una de las iniciativas más exitosas de su programación anual, no coincidiese en el calendario con otra cita gastronómica que llegó en septiembre a Bahía Sur con gran éxito: The Champions Burguer.

La gerente del Centro Comercial Abierto, Nuria Roldán, ha confirmado que esta edición ha superado todas las expectativas y que los participantes han registrado más ventas que en años anteriores. De esta forma, el balance es positivo y las sensaciones satisfactorias.

Y el mejor termómetro lo presenta el público, que abarrotó el parque Almirante Laulhé durante todo un fin de semana en el que el tiempo también acompañó.

Otro factor importante para este innegable éxito fue la variedad de un prograna de actividades complementario con el que Acosafe hizo que en el parque Almirante Laulhé hubiera mucho que hacer más allá de disfrutar de las 54 tapas ofrecidas por los nueve establecimientos participantes. Para el recuerdo de los paladares de muchos también quedará el mini croissant de lomo en manteca con el que De Javier ganó el primer premio.

Las tardes y noches fueron amenizadas por DJs y actuaciones musicales. Especialmente multitudinario fue el concierto que la noche del sábado ofreció Malamanera, un grupo tarifeño de divertida puesta en escena que cuenta con numerosos seguidores.

Otro acierto fue hacer coincidir con la Feria de la Tapa la Pasarela de Moda de Acosafe. Una propuesta que sirvió de escaparate a una docena de establecimiento asociados y que comprendió dos desfiles, uno el viernes y otro el sábado.

Tomando nota

Ante la buena acogida de la última edición, la junta directiva de Acosafe ha tomado buena nota de los motivos de este éxito. Sin ir más lejos, Roldán admite que mantener principios de octubre como fecha de este evento es una opción que no se descarta y que se ha de estudiar.

Por otro lado, también está entre los planes de Acosafe para esta Feria de la Tapa seguir reforzando una programación de actividades complementarias que ayudan a que el evento siga marcando la diferencia.