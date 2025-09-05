La Feria de la Tapa de San Fernando retrasa su próxima edición y se celebrará del 2 al 5 de octubre

La Asociación de Comerciantes, Hosteleros, Servicios Profesionales e Industrias de San Fernando (Acosafe) ha informado que, por problemas técnicos, este año se retrasa la fecha de la Feria de la Tapa, uno de los eventos gastronómicos más exitosos y multitudinarios de los que se celebran en la ciudad. Hay que redordar que esta feria, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando, se viene celebrando de forma habitual en el entorno de la festividad local del 24 de Septiembre y con el parque Almirante Laulhé como escenario. En esta ocasión, este evento, que alcanza su edición número 21, se celebrará del 2 al 5 de octubre, coincidiendo con el primer fin de semana del mes.

En las próximas semanas Acosafe dará detalle de la programación de actividades vinculada a la próxima Feria de la Tapa, que incluirá actuaciones musicales y una propuesta relacionada con la moda y los complementos.

"Nuestros restauradores participantes ponen toda su ilusión, trabajo y esfuerzo para que estos días de feria disfrutéis de momentos muy agradables: saboreando exquisitas tapas, riendo, bailando y compartiendo con amigos y familiares. Será una auténtica fusión entre gastronomía, comercio y música, que estamos preparando con mucho cariño para que comencemos octubre con el mejor sabor de boca. ¡Os esperamos!", detalla la asociación en un comunicado.