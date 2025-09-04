The Champions Burger abre sus puertas en San Fernando: así fue la inauguración

San Fernando ha abierto las las puertas a The Champions Burger, el campeonato gastronómico que busca la mejor hamburguesa de España. La popular iniciativa gastronómica hará escala en La Isla hasta el próximo 21 de septiembre. Tras su exitoso paso por la capital gaditana, ha aterrizado en el aparcamiento de Caño Herrera colindante al centro comercial Bahía Sur con su ruta de verano 'Off the road'. El acto de inauguración se llevó a cabo en la tarde del pasado miércoles.

La cita brinda a los isleños la oportunidad de poder degustar hasta 14 hamburguesas gourmet que han sido creadas especialmente para participar en este evento y que se ofrecerán en diferentes food trucks que forman parte de esta iniciativa gastronómica que se convertirá en todo un espectáculo para los amantes de las hamburguesas. También podrán votar entre 11 de ellas.

The Champions Burger abre sus puertas de lunes a jueves, de 18.00 a 00.00 horas; y de viernes a domingo, de 12.00 h a 00.00 horas.