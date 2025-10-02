Hasta 54 tapas diferentes a probar en San Fernando hasta el próximo domingo

Hasta 54 tapas diferentes podrán degustarse en la Feria Gastronómica de la Bahía que se celebra desde este jueves en San Fernando. La Feria de la Tapa, como se conoce popularmente a esta popular cita que llega de la mano de la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hostelería e Industria de San Fernando (Acosafe), regresa al parque Almirante Laulhé con nueve establecimientos de hostelería participantes, música en directo, un espacio para que disfruten los más pequeños de la casa y algunas novedades, como la pasarela de moda que se celebrará en las tardes del viernes y del sábado.

La propuesta -todo un clásico ya que celebra su 21ª edición- se celebra este año en una fecha diferente (hasta ahora se hacía coincidir con el 24 de Septiembre) y acaba de arrancar este mediodía en el Parque. Juan González, por parte de la directiva de Acosafe, y la alcaldesa, Patricia Cavada, han compartido el acto de inauguración, que ha contado incluso con el simbólico corte de cinta para dar el pistoletazo de salida a esta nueva Feria de la Tapa, que se celebrará hasta el próximo domingo.

Feria de la Tapa en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

"San Fernando es una ciudad que viene destacando por la gran capacidad de movilización, de dinamización, de actividad permanente para atraer visitantes, para que la gente se lance a la calle y que pueda vivir experiencias, pueda disfrutar del patrimonio, de la cultura, del ocio, de los conciertos, del teatro, de museos, de todo tipo de actividades que hacen al final que la ciudad se llene de gente", ha apuntado la regidora isleña en el acto al referirse a la necesaria dinamización de la ciudad "para que nuestro tejido empresarial -el del sector de la hosteleria- tenga más posibilidades". Y en ese contexto, ha recordado, la Feria de la Tapa supone "un hito en ese calendario de San Fernando".

9 establecimientos, 6 tapas a probar en cada uno de ellos

La Feria Gastronómica de la Bahía cuenta, en esta ocasión, con los siguientes establecimientos participantes: De Javier Tapería, Arepas Berta, Pizzería Montjuic, Danilo's Garden, El Rinconcillo Gallego, Pura Taberna, Taberna Marisquería Damajuana, Container Pizzas y Carnívoro Food.

Cada uno de ellos ofrecerá seis tapas, una de las cuales participará en un concurso para elegir a la mejor de todas. El jurado estará formado por influencers en esto de la gastronomía.

La cita contará también con diferentes actividades musicales para amenizar las veladas. Aunque la novedad más destacada es la inclusión de la Pasarela de Moda, que suele organizar tambien Acosafe para dar visibilidad a los establecimientos de moda y que, en esta edición, se ha querido celebrar conjuntamente con la Feria de la Tapa.

Habrá dos pases, uno el viernes 3 y otro el sábado 4. Ambos se celebrarán entre las 19.00 y las 21.00 horas. La primera tarde habrá dos desfiles: uno de moda infantil (casual) y de trajes de comunión y otro de moda de caballero (casual y ceremonia). La segunda jornada se reserva exclusivamente a la moda femenina.

Una docena de establecimientos participan en esta nueva edición de la Pasarela de Moda de Acosafe, que coincidirá con la Feria de la Tapa.

El programa

Jueves 2. A partir de las 23.00 horas, Súper Agente 86

Viernes 3. A partir de las 16.00 horas, DJ Cristian White; a las 23.00 horas, Rumba Canalla; a las 00.30 horas, DJ Tato Mainé.

Sábado 4. A partir de las 16.00 horas, DJ Cristian White; a las 23.00 horas, Malamanera; a las 00.30 horas, DJ Tato Mainé

Domingo 5. A partir de las 16.00 horas, La Cabra tira al Monte.

