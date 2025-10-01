La pasarela de moda se suma a la Feria de la Tapa, que se inaugura este jueves en San Fernando

La Feria de la Tapa de San Fernando abrirá sus puertas este jueves 2 de octubre en el parque Almirante Laulhé, donde se celebrará la cita gastronómica más popular de La Isla hasta el próximo domingo 5.

Pero la buena cocina compartirá protagonismo en esta ocasión con la moda. La Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hostelería e Industria de San Fernando, Acosafe, ha querido en esta 21ª edición de la Feria Gastronómica de la Bahía unir los dos eventos más poulares que organiza a lo largo del año, como explicaba el día del pregón su presidente, Manuel Luna. Así que la Pasarela de Moda que esta entidad suele promover para visibilizar a sus firmas se sumará también este fin de semana a esta cita con las tapas en el Parque.

Habrá dos pases, uno el viernes 3 y otro el sábado 4. Ambos se celebrarán entre las 19.00 y las 21.00 horas. La primera tarde habrá dos desfiles: uno de moda infantil (casual) y de trajes de comunión y otro de moda de caballero (casual y ceremonia). La segunda jornada se reserva exclusivamente a la moda femenina.

Una docena de establecimientos participan en esta nueva edición de la Pasarela de Moda de Acosafe, que coincidirá con la Feria de la Tapa.

En la Feria de la Tapa que arranca este jueves participarán los siguientes hosteleros: De Javier Tapería, Arepas Berta, Pizzería Montjuic, Danilo's Garden, El Rinconcillo Gallego, Pura Taberna, Taberna Marisquería Damajuana, Container Pizzas y Carnívoro Food.

Cada uno de ellos ofrecerá seis tapas, una de las cuales participará en un concurso para elegir a la mejor de todas. El jurado estará formado por influencers en esto de la gastronomía.

La cita contará también con diferentes actividades musicales para amenizar las veladas.

El programa