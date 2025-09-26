¡Y que viva la Feria de la Tapa!

El coronel Alfonso de la Hoz González, que tuvo a su cargo el Pregón de la Feria de la Tapa en San Fernando

¡Viva la Feria de la Tapa! Y viva La Isla, la Armada... y España también, claro. Cuando del pregón de la Feria de la Tapa se encarga un marino no puede uno esperarse otro final. Y eso está bien pero que muy bien. Sobre todo aquí, en San Fernando, ciudad que no ha dejado de respetar a los que llevan botón de ancla en el uniforme y sigue emocionándose cada vez que se entona aquello de Soplen serenas las brisas.... Que el pregón de la Feria de la Tapa que promueve la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hostelería e Industria (Acosafe) lo diera Alfonso de la Hoz González, coronel de Intendencia de la Armada y actual Intendente Naval de San Fernando, viene a recordarnos sin complejos aquello que siempre fuimos y que no hay barreras entre la sociedad isleña -sus comercios, sus empresas, su gente, su gastronomía...- y la Marina, que lleva más de dos siglos y medio asentada en estos lares.

Y eso es justo también lo que quería también Acosafe en este acto que en la tarde del jueves dio el pistoletazo de salida de la 21ª Feria Gastronómica de la Bahía -así se llama en realidad- que se celebrará en el parque Almirante Laulhé del 2 al 5 de octubre. Dándole el pregón a un marino, la asociación pretendía "destacar el profundo vínculo histórico y cultural entre la Armada y la ciudad de San Fernando y cómo la gastronomía actúa como un nexo de unión entre ambos mundos". La tapa, en definitiva, nos une a todos los españoles como la mismísima bandera. Y además lo hace sin discusiones.

Lo cierto es que el coronel De la Hoz se tomó muy en serio el encargo y se curró un pregón que estuvo plagado de referencias históricas, que fue saltando de anécdota en anécdota para ir de los recuerdos familiares a las batallitas del noble servicio de las armas -y de los intendentes, que también tienen las suyas- con las cosas de La Isla siempre como telón de fondo. Y sus bares y sus tapas, claro. Y acertó plenamente con ese tono ligero y humorístico que imprimió a sus palabras en las instalaciones municipales del centro de congresos, con el que hizo sonreír a más de uno y en más de una ocasión.

Pregón de la Feria de la Tapa en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Por supuesto, allí no faltaron las tapas. Solo de palabra, claro... Aunque De la Hoz prácticamente las mencionó todas hábilmente en un discurso que fue aderezándose con los ingredientes de una y otra. Se ve que las conoce bien: la tapa de carne del Sotanillo, el pulpo en Los Gallegos, gambas en La Mar de Fresquita, choco relleno y croquetas en El Naca, la tortilla de La Gallega, ostiones fritos en La Montañesa, las papas aliñás del Royalti y la Venta de Vargas o las tortillitas de camarones del Bar León, que dijo que eran "legendarias". Y muchas más... Algunas ya no existen, claro, pero de alguna manera siguen formando parte de la identidad isleña.

Aunque hay tres tapas -recordó- que son genuinamente de La Isla: las bocas, las tortillitas de camarones y el bienmesabe. Tampoco se olvidó el pregonero -el intendente número 100 de San Fernando- del vino. Del vino de Chiclana, evidentemente, "porque en La Isla el vino por antonomasia siempre fue el de Chiclana en todas sus afecciones y cualidades".

El pregonero, al que presentó el coronel Manuel Pérez García, rescató también los orígenes de la tapa vinculados al ventorrillo del Chato y sumó al inconmensurable legado que la Armada ha dejado en San Fernando -además del Panteón, el Observatorio o el Arsenal de La Carraca, entre otras relevantes muestras del patrimonio- otra aportación, "la más importante", dijo: "la de echarle garbanzos al menudo". Solo hay dos sitios en toda España en la que esto se hace, recordó: en Galicia y en la Bahía de Cádiz. "Y ello fue porque marinos ferrolanos de la Armada trajeron los garbanzos al menudo gaditano. Es más, me atrevo a pensar que fueron suboficiales mecánicos gallegos", dijo De la Hoz rotundamente convencido.

Y entre tapa y tapa, el intendente -que animó a los presentes a dejar sorprenderse por la nueva cocina- reconoció en su relato que "La Isla ofrece hoy una oferta gastronómica muy variada, tradicional e innovadora, local y cosmopolita, para mayores y pequeños, generalista y de culto". "Y nosotros recorremos la calle real de tapa en tapa, conviviendo con el vecino, compartiendo alegrías y experiencias y, en definitiva, disfrutando del momento. Con estas ansias de vivir se ha diluido hasta el sentido de la acera de los tramposos". Buena definición de los fines de semana en San Fernando.

Así será la Feria de la Tapa

La Feria de la Tapa, que se celebrará del 2 al 5 de octubre, en el parque Almirante Laulhé, contará con un desfile de moda entre las novedades que incorpora a su 21ª edición. Así lo anunció el presidente de Acosafe, Manuel Luna, que en esta ocasión se había optado "por unir comercio y hostelería" en este evento, que fusiona así dos de las actividades más conocidas que promueve la entidad a lo largo del año.

Habrá dos pases, en las tardes del viernes 3 y del sábado 4, a partir de las 19.00 horas. Y se habilitará una pasarela allí en el mismo parque Almirante Laulhé.

En la Feria de la Tapa participarán los siguientes hosteleros: De Javier Tapería, Arepas Berta, Pizzería Montjuic, Danilo's Garden, El Rinconcillo Gallego, Pura Taberna, Taberna Marisquería Damajuana, Container Pizzas, Carnívoro Food "y posiblemente el Club Deportivo San Fernando", anunció Luna.

Cada uno de ellos ofrecerá seis tapas, una de las cuales participará en un concurso para elegir a la mejor de todas. El jurado estará formado por influencers en esto de la gastronomía.

La cita contará también con diferentes actividades musicales para amenizar las veladas.