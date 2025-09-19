Alfonso de la Hoz González pregonará la Feria de la Tapa de Acosafe en San Fernando

Alfonso de la Hoz González, pregonero de la Feria de la Tapa en San Fernando

Alfonso de la Hoz González, coronel de Intendencia de la Armada y actual Intendente Naval de San Fernando, tendrá a su cargo el Pregón de la Feria de la Tapa (Feria Gastronómica de la Bahía) que organiza la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe)y que, en esta edición, ha aplazado su fecha de celebración habitual para llevarse a cabo entre el 2 y 5 de octubre.

El pregón tendrá lugar en la sala Lázaro Dou del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León el próximo jueves 25 de septiembre a partir de las 19.30 horas.

De la Hoz González, que más allá de su trayectoria militar es un destacado apasionado de la gastronomía que colabora en diversas publicaciones especializadas, estará presentado por el coronel Manuel Pérez García.

Para Acosafe, el pregón supone el pistoletazo de salida de la Feria de la Tapa.

La entidad, de hecho, ha restaldo la experiencia profesional del pregonero, que le ha llevado a realizar cuatro cruceros a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, tres de ellos como capitán habilitado, organizando en ese contexto más de cincuenta comidas oficiales y otras tantas recepciones a bordo, en las que ha tenido la oportunidad de dar a conocer la gastronomía española y los productos de la tierra en los cinco continentes.

El objetivo de este pregón -señala Acosafe- no es otro que "destacar el profundo vínculo histórico y cultural entre la Armada y la ciudad de San Fernando y como la gastronomía actúa como un nexo de unión entre ambos mundos".

Del mismo modo, este acto pretende ser también un homenaje al valor de la cocina como embajadora de la identidad local y nacional.

La entrada al acto será libre hasta completarse el aforo disponible.