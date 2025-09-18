San Fernando se despide del verano dándole un bocado a las mejores burgers del país

The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, entra en la recta final de su ruta “Off the Road” en San Fernando. Coincidiendo con los últimos días del verano, la localidad gaditana se prepara para acoger un gran número de visitantes hasta este domingo, 21 de septiembre, fecha en la que cerrará sus puertas antes de trasladarse a sus próximos destinos: Granada y Cartagena, el 24 y 25 de septiembre, respectivamente.

Desde este jueves, a partir de las 18:00 horas, y de viernes a domingo, en horario de 12:00 del mediodía a 00:00 horas, los food trucks continuarán con sus planchas encendidas para cocinar sus sorprendentes propuestas y lograr ser las mejor valoradas por los asistentes.

The Champions Burger está teniendo una gran acogida, atrayendo a familias, jóvenes y amantes de la gastronomía que buscan descubrir y probar nuevas burgers de vanguardia. Las propuestas destacan por su originalidad y el uso de ingredientes sorprendentes: desde pan brioche cubierto de oro comestible o parmesano y mozzarella, beicon dulce, carne de buey, chédar rojo madurado, mermelada de tuétano y beicon, o versiones más exóticas con coles y cacahuete asiático. Una auténtica muestra de innovación culinaria que pone en valor el talento y la esencia del mayor evento gastronómico del país.

Durante estos días, el público podrá votar su propuesta favorita entre los más de 15 restaurantes participantes. El ganador se dará a conocer el fin de semana, tras el recuento de los votos emitidos a través de los códigos QR incluidos en los tickets de compra.

La gran novedad en San Fernando es que los restaurantes compiten en modernos espacios gastronómicos adaptados, presentando creaciones diseñadas en exclusiva para esta edición con el objetivo de conquistar el título de “Mejor Hamburguesa de San Fernando”.