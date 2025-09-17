Estas irresistibles tartas de queso ponen el lado más dulce a The Champions Burger ‘Off the Road’ en San Fernando

Las hamburguesas más brutales del país se encuentran ahora mismo en San Fernando, con The Champions Burger ‘Off the Road’ hasta este domingo, 21 de septiembre. Si eres de los que deja siempre un hueco para el postre deberás saber que en este evento gastronómico podrás disfrutar también de unas tartas de queso que están revolucionando el concepto más dulce de las cheesecakes.

Se trata de Seixis, un concepto que nace de la unión de tres marcas consolidadas como Dak Burger, Gottan Grill y K-Chopo. El recorrido de estas famosas tartas de queso comenzó junto a The Champions Burger, dándolas a conocer por diferentes ciudades españolas.

En esta ocasión podrás saborearlas en San Fernando, en el Centro Comercial de Bahía Sur donde se está celebrando The Champions Burger ‘Off the Road’ hasta este domingo. Tanto si quieres merendar o después de probar tu hamburguesa favorita del evento, podrás pasarte por el foodtruck de Seixis para dejarte sorprender por algunos de sus cinco sabores.

Cinco sabores irresistibles en The Champions Burger San Fernando