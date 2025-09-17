Estas irresistibles tartas de queso ponen el lado más dulce a The Champions Burger ‘Off the Road’ en San Fernando
Seixis cuenta con tartas de pistacho de Bronte, cream Lotus, Kinder, Raffaello y la original
Así son las hamburguesas participantes de The Champions Burger 'Off the Road' que aspiran a ser la Mejor de San Fernando
Las hamburguesas más brutales del país se encuentran ahora mismo en San Fernando, con The Champions Burger ‘Off the Road’ hasta este domingo, 21 de septiembre. Si eres de los que deja siempre un hueco para el postre deberás saber que en este evento gastronómico podrás disfrutar también de unas tartas de queso que están revolucionando el concepto más dulce de las cheesecakes.
Se trata de Seixis, un concepto que nace de la unión de tres marcas consolidadas como Dak Burger, Gottan Grill y K-Chopo. El recorrido de estas famosas tartas de queso comenzó junto a The Champions Burger, dándolas a conocer por diferentes ciudades españolas.
En esta ocasión podrás saborearlas en San Fernando, en el Centro Comercial de Bahía Sur donde se está celebrando The Champions Burger ‘Off the Road’ hasta este domingo. Tanto si quieres merendar o después de probar tu hamburguesa favorita del evento, podrás pasarte por el foodtruck de Seixis para dejarte sorprender por algunos de sus cinco sabores.
Cinco sabores irresistibles en The Champions Burger San Fernando
- Pistacho de Bronte: Tarta de queso elaborada 100x100 con pistachos de Bronte (Sicilia) de calidad máxima sabroso y preciado llamado ORO VERDE con base de galleta casera Seixis.
- Original Seixis: Tarta de queso cremosa de elaboración casera con el punto de cocción perfecto haciendo resaltar textura y sabor natural con base de galleta artesana al más puro estilo Seixis.
- Cream Lotus: Tarta de queso semi líquida sabor Lotus con base de galleta Lotus y crema para potenciar su sabor al máximo.
- Kinder: Inconfundible sabor a Kinder en cada cucharada. Textura cremosa, suave y adictiva.
- Raffaello: Suave e irresistible. Raffaello, con su almendra y chocolate blanco, sobre base de galleta artesana Seixis.
También te puede interesar
Lo último