La Fan Pin de San Fernando del décimo aniversario pondrá en el fango a casi 800 corredores

Hasta el lunes tienen los afortunados que han conseguido dorsal en la décima edición de la Fan Pin para formalizar sus inscripciones a través de la página web de Cronosesca. Estos corredores resultaron elegidos de entre la lista de preinscritos en el sorteo que tuvo lugar el pasado 22 de diciembre y que estuvo formada por casi un millar de aspirantes. Finalmente, lograron dorsal 790 personas, ya que a las 750 inscripciones previstas se sumaron otros 40 dorsales más al no completarse el cupo de la categoría juvenil, que debutaba esta año y ofrecía 60 plazas de las que sólo se han cubierto una veintena.

De esta manera, quedan en lista de espera alrededor de 200 personas, que estarán pendientes de cualquier baja de última hora para intentar conseguir su dorsal. Los que sí tendrán asegurada su participación serán los corredores que hayan participado en la totalidad de las ediciones anteriores y cumplan en 2026 su décima carrera. Un reducido grupo que la organización estima en no más de una docena de personas.

El coste de la inscripción es de 40 euros, cuya totalidad va a parar a causas solidarias y a cubrir los gastos de organización de esta prueba deportiva extrema de la Armada.

En esta edición se ha tenido que recurrir por primera vez al sistema de preinscripción y posterior sorteo para asegurar un reparto transparente y justo de los dorsales ante la imposibilidad de que todos los aspirantes participaran en una carrera que, por razones de logística y seguridad, sitúa su límite en los 750 corredores. Este sistema es el que usan otras carreras de referencia, entre ellas los 101 de Ronda.

Lo cierto es que en tan sólo una década, la Fan Pin se ha convertido en todo un icono deportivo gracias a su extrema dureza y al medio en el que se desarrolla. Ya en los últimos años los 750 dorsales disponibles se agotaban en apenas hora y media. Pero este año el interés suscitado superó toda expectativa, quedando colapsada la plataforma de inscripción con un pico histórico de 10.794 visitas y no quedando otra que recurrir al sistema de preinscripción.