La Fan Pin de San Fernando recurrirá a un proceso de preinscripción y sorteo para repartir sus dorsales

A esta alturas nadie duda que la carrera extrema de la Armada, la Fan Pin, se ha ganado un merecido prestigio y un lugar de honor como una de las pruebas deportivas más esperadas y espectaculares del calendario deportivo provincial. Y buena prueba de ello que cada año sea más difícil conseguir uno de los 750 dorsales disponibles para participar en ella. Lo habitual era dese hace varios años que la plataforma de inscripción on line se colapsara el día de la apertura de inscripciones y que en apenas hora y media se agotasen los dorsales. Pero este año el volumen de personas interesadas ha sido tal que se ha colapsado hasta en dos fechas distintas la plataforma, la última de ellas el pasado domingo y habiendo incluso cambiado entre una fecha y otra la empresa encargada de este servicio -de Gesconchip a Cronosesca-. De hecho, tal y como apuntan los organizadores, el domingo se alcanzó un pico histórico de 10.794 visitas a la plataforma, con 7.576 concentradas en apenas 15 minutos.

De esta forma, para asegurar la transparencia y la equidad, la organización ha optado finalmente por un sistema de preinscripción y sorteo para repartir sus dorsales, al igual que ocurre con otras pruebas de referencia como los 101 de Ronda. En breve se darán nuevos detalles sobre la habilitación de la plataforma para completar las preinscripciones de la décima Fan Pin. Los corredores que hayan participado en la totalidad de las nueve ediciones anteriores tendrán asegurados sus dorsales sin que resten del cupo.