Problemas técnicos obligan a cancelar las inscripciones de la Fan Pin de San Fernando y a aplazar el proceso hasta nuevo aviso

Como cada vez que se abren las inscripciones para una nueva Fan Pin, aquellos que buscan hacerse con uno de los 750 dorsales disponibles saben que deben ponerse la correspondiente alarma y estar pendientes de la correspondiente página web de inscripción (www.gesconchip.es), ya que son muchas las personas interesadas y lo normal es que dicha web permanezca colapsada durante un rato. Lo habitual siempre ha sido que ese colapso no se prolongase durante más de 10 o 15 minutos, pero este año la cosa se ha complicado más de lo deseado. De hecho, muchas personas iban expresando en las redes sociales de la carrera extrema de la Armada su desesperación ante la imposibilidad de acceder al apartado de inscripción de la carrera por mucho que actualizaran sus navegadores.

Alrededor de 45 minutos después de la apertura de las inscripciones, fijada para el mediodía de este domingo, la organización emitía un comunicado en sus redes sociales anunciando su decisión de cancelarlas y aplazar el proceso a una nueva fecha, aun pendiente de concretar.

El comunicado explica lo siguiente: “Debido a los problemas técnicos presentados, la plataforma de inscripciones ha colapsado y no ha podido garantizar el servicio ni la transparencia en el proceso. Muchas personas llevan esperando desde las 12.00 sin poder inscribirse, y por respeto al orden de llegada y para asegurar que todo se realice de forma justa y legal, hemos decidido cancelar las inscripciones hasta nuevo aviso”.

“Queremos dejar claro que nadie está preinscrito ni se ha realizado ninguna inscripción válida. El proceso comenzará desde cero. Esta decisión se toma para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los participantes. Anunciaremos la nueva fecha de apertura con suficiente antelación para que todos puedan inscribirse sin inconvenientes. Agradecemos su comprensión y paciencia”, concluye este comunicado.

Una imagen de la pasada edición de la carrera extrema de la Armada. / Julio González

Décimo aniversario

Hay que recordar que esta carrera extrema cívico-militar celebra este año su décima edición y que vivirá su próximo pistoletazo de salida el sábado 30 de mayo de 2026 a las 9.30 horas.

Los participantes completarán un itinerario de ocho kilómetros que les llevará a correr 3,4 kilómetros, en los que se adentrarán en la Escuela de Suboficiales y las dependencias del TEAR, antes de cruzar el Caño 18 hasta en dos ocasiones, sortear todo tipo de obstáculos y enfrentarse a dos kilómetros finales de fango que suponen el verdadero desafío para la resistencia del corredor y que son los que marcan la diferencia en esta prueba. Basta un apunte para hacerse una idea de la extrema dureza de la prueba: para completar estos ocho kilómetros los participantes disponen de tres largas horas.

Una de las principales novedades en la edición del décimo aniversario será el debut de una categoría para menores de edad, de entre 14 y 17 años, que deberán correr acompañados de un adulto y que se enfrentarán a un tramo final de fango de mucha menor extensión.