La Fan Pin de San Fernando inicia el camino hacia la edición de su décimo aniversario

No es un año cualquiera para la Fan Pin, la carrera extrema de la Armada cumple diez ediciones en 2026 y ese es un aniversario redondo que no va a pasar desapercibido. La organización de la prueba lo va a dar todo para celebrar la primera década de un desafío de resistencia (física y mental) que se abrió a la participación civil allá por 2015. Y eso ha notado hasta en el acto de presentación de la carrera. Hasta ahora el auditorio del centro de congresos y exposiciones Cortes de la Real Isla de león actuaba como escenario de esta presentación, pero este año se ha optado por dar a conocer los detalles de la carrera en el propio Tercio de la Armada durante una jornada de puertas abiertas que se ha hecho coincidir con la festividad del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Puertas abiertas

Más allá de que se presentara la prueba en el salón de actos del Quartel de San Carlos-Batallones de Marina, las instalaciones lucieron abarrotadas el domingo de familias dispuestas a disfrutar de esta jornada de puertas abiertas. Había mucho que hacer y el tiempo acompañaba. Todo el mundo, especialmente los más pequeños de la casa, querían subirse en los vehículos militares y acercarse a curiosear todo el arsenal allí expuesto y llevarse una buena foto con la que presumir ante sus amigos. Quién sabe, lo mismo entre estos niños y niñas se encuentran algunos de los infantes de Marina del mañana.

La exhibición de la Unidad Cinológica del TEAR fue uno de los momentos más esperados del domingo. Como era de esperar los perros de esta unidad, bajo las instrucciones de sus monitores, dejaron a mayores y pequeños con la boca abierta detectando sustancias y artefactos. Y hasta algunos niños se sintieron protagonistas actuando como voluntarios en algunas de las demostraciones.

La exhibición de la Unidad Cinológica del TEAR despertó la atención de numerosas familias. / Antonio Zambonino

Volviendo a la carrera, su presentación estuvo presidida por el comandante del TEAR, el general de brigada José Sanz Alisedo, que estuvo acompañado por el vicepresidente del Club Deportivo Fan Pin, Carlos Julio Rey Vich, y la concejala de Prevención, Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento de San Fernando, María José Foncubierta. Al termino de la misma recibieron sus premios los ganadores del concurso fotográfico de 2024: Luis Sucino, Raúl García y Antonio Quintero.

Momento de la presentación de esta prueba deportiva. / Antonio Zambonino

Los detalles de la prueba

A grandes rasgos, la Fan Pin mantendrá las características y el recorrido de los últimos años, pero se guarda bajo la manga sorpresas y novedades que se irán revelando conforme se acerque la fecha de la carrera, que vivirá un nuevo pistoletazo de salida el próximo sábado 30 de mayo a las 9.30 horas.

Como es habitual, la participación se limitará a 750 corredores, una cifra que la propia Armada estableció hace años como tope para garantizar la correcta cobertura a los participantes en una prueba que necesita de una complicada logística y en la que en torno a 450 infantes prestan asistencia.

Los valientes que se atrevan a salir de meta completarán un itinerario de ocho kilómetros que les llevará a correr 3,4 kilómetros, en los que se adentrarán en la Escuela de Suboficiales y las dependencias del TEAR, antes de cruzar el Caño 18 hasta en dos ocasiones, sortear todo tipo de obstáculos y enfrentarse a dos kilómetros finales de fango que suponen el verdadero desafío para la resistencia del corredor y que son los que marcan la diferencia en esta prueba. Basta un apunte para hacerse una idea de la extrema dureza de la prueba: para completar estos ocho kilómetros los participantes disponen de tres largas horas.

Los más pequeños disfrutaron de la jornada de puertas abiertas. / Antonio Zambonino

Carrera para menores

Una de las principales novedades en la edición del décimo aniversario será el debut de una categoría para menores de edad, de entre 14 y 17 años, que deberán correr acompañados de un adulto y que se enfrentarán a un tramo final de fango de mucha menor extensión.

Además de las habituales categorías de la competición se mantiene la disciplina de binomio de superación, que con tanto éxito se estrenó en la novena edición. También continúa la Mini Fan Pin, que lleva un par de años haciendo las delicias de niños y niñas gracias a un circuito adaptado que también les acerca al fango.

Todos se sintieron como en casa durante su visita al TEAR. / Antonio Zambonino

Cuenta atrás para las inscripciones

Y ahora toca ponerse una alarma y estar atento ante otro reto aparejado a esta prueba extrema: no quedarse sin dorsal. El plazo de inscripciones se abrirá el próximo domingo 2 de noviembre a las 12.00 horas en la página www.fanpinrace.com. No queda otra que estar pendiente, ya que el enorme interés que suscita la prueba hace que vuelen los dorsales y que se colapse la web durante los primeros minutos de este plazo. Sin ir más lejos, este 2025 se pulverizaron las marcas y se agotaron los inscripciones en poco más de hora y media.

La Fan Pin más ambiciosa calienta motores, generando muchas expectativas a más de medio año vista de su llegada.